https://ria.ru/20220414/feyki-1783570873.html

Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу

Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу - РИА Новости, 14.04.2022

Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу

Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска Сергея Михайлова заключили под стражу по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в СУСК по... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:01

2022-04-14T17:01

2022-04-14T18:09

происшествия

россия

республика алтай

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска Сергея Михайлова заключили под стражу по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай."Сергею Михайлову предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СУСК.Ранее со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщалось, что издателя, обозревателя горно-алтайской газеты "Листок" Сергея Михайлова задержали за публикацию недостоверной информации о российской армии. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий", которые соединены в одно производство. По этой статье Михайлову грозит наказание вплоть до лишения свободы от 5 до 10 лет.Позже, по данным "МВД Медиа", юрлицо оштрафовали на 300 тысяч рублей, а его директора - на 100 тысяч.Ранее на деятельность издания "Листок" люди пожаловались сенатору от Республики Алтай Владимиру Полетаеву. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Полетаев изучил газету и отправил экземпляры в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Сенатор отметил, что считает распространителей недостоверной информации о российской армии пособниками нацистов.Сайт издания "Листок" заблокирован по решению суда. При этом печатная версия, судя по словам сенатора, выходила. Также материалы активно публиковались в соцсетях газеты. Так, в Telegram-канале "Листка" размещено много материалов украинских информагентств.

https://ria.ru/20220414/shtraf-1783460687.html

https://ria.ru/20220414/feyki-1783442074.html

россия

республика алтай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика алтай, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)