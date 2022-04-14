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Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу - РИА Новости, 14.04.2022
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Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу
Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу - РИА Новости, 14.04.2022
Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу
Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска Сергея Михайлова заключили под стражу по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в СУСК по... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:01
2022-04-14T18:09
происшествия
россия
республика алтай
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска Сергея Михайлова заключили под стражу по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай."Сергею Михайлову предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СУСК.Ранее со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщалось, что издателя, обозревателя горно-алтайской газеты "Листок" Сергея Михайлова задержали за публикацию недостоверной информации о российской армии. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий", которые соединены в одно производство. По этой статье Михайлову грозит наказание вплоть до лишения свободы от 5 до 10 лет.Позже, по данным "МВД Медиа", юрлицо оштрафовали на 300 тысяч рублей, а его директора - на 100 тысяч.Ранее на деятельность издания "Листок" люди пожаловались сенатору от Республики Алтай Владимиру Полетаеву. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Полетаев изучил газету и отправил экземпляры в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Сенатор отметил, что считает распространителей недостоверной информации о российской армии пособниками нацистов.Сайт издания "Листок" заблокирован по решению суда. При этом печатная версия, судя по словам сенатора, выходила. Также материалы активно публиковались в соцсетях газеты. Так, в Telegram-канале "Листка" размещено много материалов украинских информагентств.
https://ria.ru/20220414/shtraf-1783460687.html
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россия
республика алтай
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происшествия, россия, республика алтай, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
17:01 14.04.2022 (обновлено: 18:09 14.04.2022)
 
Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу

Учредителя газеты "Листок" Михайлова из Горно-Алтайска взяли под стражу по делу о фейках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска Сергея Михайлова заключили под стражу по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай.
"Сергею Михайлову предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СУСК.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:20
Горно-алтайскую газету оштрафовали за дискредитацию российской армии
Ранее со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщалось, что издателя, обозревателя горно-алтайской газеты "Листок" Сергея Михайлова задержали за публикацию недостоверной информации о российской армии. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий", которые соединены в одно производство. По этой статье Михайлову грозит наказание вплоть до лишения свободы от 5 до 10 лет.
Позже, по данным "МВД Медиа", юрлицо оштрафовали на 300 тысяч рублей, а его директора - на 100 тысяч.
Ранее на деятельность издания "Листок" люди пожаловались сенатору от Республики Алтай Владимиру Полетаеву. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Полетаев изучил газету и отправил экземпляры в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Сенатор отметил, что считает распространителей недостоверной информации о российской армии пособниками нацистов.
Сайт издания "Листок" заблокирован по решению суда. При этом печатная версия, судя по словам сенатора, выходила. Также материалы активно публиковались в соцсетях газеты. Так, в Telegram-канале "Листка" размещено много материалов украинских информагентств.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
06:55
В Хакасии завели дело на журналиста за фейки о российской армии
 
ПроисшествияРоссияРеспублика АлтайГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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