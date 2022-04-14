17:01 14.04.2022 (обновлено: 18:09 14.04.2022)
Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска заключили под стражу
Учредителя газеты "Листок" Михайлова из Горно-Алтайска взяли под стражу по делу о фейках
Сотрудник полиции. Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Учредителя газеты "Листок" из Горно-Алтайска Сергея Михайлова заключили под стражу по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай.
"Сергею Михайлову предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СУСК.
Ранее со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщалось, что издателя, обозревателя горно-алтайской газеты "Листок" Сергея Михайлова задержали за публикацию недостоверной информации о российской армии. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий", которые соединены в одно производство. По этой статье Михайлову грозит наказание вплоть до лишения свободы от 5 до 10 лет.
Позже, по данным "МВД Медиа", юрлицо оштрафовали на 300 тысяч рублей, а его директора - на 100 тысяч.
Ранее на деятельность издания "Листок" люди пожаловались сенатору от Республики Алтай Владимиру Полетаеву. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Полетаев изучил газету и отправил экземпляры в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Сенатор отметил, что считает распространителей недостоверной информации о российской армии пособниками нацистов.
Сайт издания "Листок" заблокирован по решению суда. При этом печатная версия, судя по словам сенатора, выходила. Также материалы активно публиковались в соцсетях газеты. Так, в Telegram-канале "Листка" размещено много материалов украинских информагентств.