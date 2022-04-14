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Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/feyki-1783459763.html
Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии
Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 14.04.2022
Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии
Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты, подозреваемого в распространении через Telegram-канал ложной информации об использовании Вооруженных... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:11
2022-04-14T10:11
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
элиста
республика калмыкия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты, подозреваемого в распространении через Telegram-канал ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по республике.По данным ведомства, подозреваемый, будучи сотрудником администрации Элисты, создал Telegram-канал, в котором распространял ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ – в частности, о количестве погибших российских военнослужащих, обстоятельств проведения спецоперации на Украине."Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по пунктам "а, д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
https://ria.ru/20220413/feyki-1783382351.html
россия
элиста
республика калмыкия
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происшествия, россия, элиста, республика калмыкия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
10:11 14.04.2022
 
Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии

Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты за фейки о российской армии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты, подозреваемого в распространении через Telegram-канал ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по республике.
По данным ведомства, подозреваемый, будучи сотрудником администрации Элисты, создал Telegram-канал, в котором распространял ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ – в частности, о количестве погибших российских военнослужащих, обстоятельств проведения спецоперации на Украине.
"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по пунктам "а, д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
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Вчера, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Алуште задержали мужчину, распространявшего листовки с фейками об армии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияЭлистаРеспублика КалмыкияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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