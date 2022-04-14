https://ria.ru/20220414/feyki-1783459763.html
Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии
Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 14.04.2022
Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии
Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты, подозреваемого в распространении через Telegram-канал ложной информации об использовании Вооруженных... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:11
2022-04-14T10:11
2022-04-14T10:11
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
элиста
республика калмыкия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты, подозреваемого в распространении через Telegram-канал ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по республике.По данным ведомства, подозреваемый, будучи сотрудником администрации Элисты, создал Telegram-канал, в котором распространял ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ – в частности, о количестве погибших российских военнослужащих, обстоятельств проведения спецоперации на Украине."Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по пунктам "а, д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
https://ria.ru/20220413/feyki-1783382351.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, элиста, республика калмыкия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о российской армии
Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты за фейки о российской армии