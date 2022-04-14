В Хакасии завели дело на журналиста за фейки о российской армии
В Хакасии завели дело на журналиста за распространение фейков о российской армии
Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении журналиста о распространении ложной информации о действиях российских военных возбудили в Хакасии, сообщает региональный главк СК.
По версии следствия, в начале апреля главный редактор одного из региональных интернет-изданий разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, касающуюся обстоятельств участия сотрудников Нацгвардии в специальной военной операции на территории Украины. В частности, указывались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых, ненадлежащем уровне материального обеспечения и исполнении служебных обязанностей руководством Росгвардии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста одного из интернет-изданий. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подозреваемый задержан, в ближайшее время его допросят. В его доме проведен обыск.