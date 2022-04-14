https://ria.ru/20220414/feyki-1783442074.html

В Хакасии завели дело на журналиста за фейки о российской армии

В Хакасии завели дело на журналиста за фейки о российской армии - РИА Новости, 14.04.2022

В Хакасии завели дело на журналиста за фейки о российской армии

Уголовное дело в отношении журналиста о распространении ложной информации о действиях российских военных возбудили в Хакасии, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T06:55

2022-04-14T06:55

2022-04-14T06:55

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении журналиста о распространении ложной информации о действиях российских военных возбудили в Хакасии, сообщает региональный главк СК.По версии следствия, в начале апреля главный редактор одного из региональных интернет-изданий разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, касающуюся обстоятельств участия сотрудников Нацгвардии в специальной военной операции на территории Украины. В частности, указывались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых, ненадлежащем уровне материального обеспечения и исполнении служебных обязанностей руководством Росгвардии.В ведомстве сообщили, что подозреваемый задержан, в ближайшее время его допросят. В его доме проведен обыск.

https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия