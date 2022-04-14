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Захарова заявила, что глава МИД Латвии потворствует восхвалению фашизма
Захарова заявила, что глава МИД Латвии потворствует восхвалению фашизма - РИА Новости, 14.04.2022
Захарова заявила, что глава МИД Латвии потворствует восхвалению фашизма
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своей ежедневной работе потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире, а его лицемерие не имеет границ, заявила... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:37
2022-04-14T22:37
2022-04-14T22:37
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латвия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид латвии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своей ежедневной работе потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире, а его лицемерие не имеет границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, на днях в соцсетях был опубликован "призыв главы МИД Латвии Ринкевича к "денацификации" России"."Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники, позорно. Реализуя внешнеполитический курс Латвии, Ринкевич в своей ежедневной работе занимается именно тем, что потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире. Лицемерие министра не имеет границ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
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в мире, латвия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид латвии
Захарова заявила, что глава МИД Латвии потворствует восхвалению фашизма
Представитель МИД Захарова заявила, что Эдгар Ринкевич потворствует восхвалению фашизма