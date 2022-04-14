https://ria.ru/20220414/fashizm-1783624093.html

Захарова заявила, что глава МИД Латвии потворствует восхвалению фашизма

Захарова заявила, что глава МИД Латвии потворствует восхвалению фашизма - РИА Новости, 14.04.2022

Захарова заявила, что глава МИД Латвии потворствует восхвалению фашизма

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своей ежедневной работе потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире, а его лицемерие не имеет границ, заявила... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:37

2022-04-14T22:37

2022-04-14T22:37

в мире

латвия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид латвии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своей ежедневной работе потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире, а его лицемерие не имеет границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, на днях в соцсетях был опубликован "призыв главы МИД Латвии Ринкевича к "денацификации" России"."Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники, позорно. Реализуя внешнеполитический курс Латвии, Ринкевич в своей ежедневной работе занимается именно тем, что потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире. Лицемерие министра не имеет границ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/kiev-1783245158.html

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