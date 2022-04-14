https://ria.ru/20220414/evropeytsy-1783542189.html

Большинство европейцев планируют отправиться в путешествие этим летом

Большинство европейцев планируют отправиться в путешествие этим летом - РИА Новости, 14.04.2022

Большинство европейцев планируют отправиться в путешествие этим летом

Почти 80 процентов европейцев собираются отправиться в путешествие в грядущем летнем сезоне, следует из результатов доклада Европейской комиссии по туризму. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:53

2022-04-14T19:53

2022-04-14T19:53

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Почти 80 процентов европейцев собираются отправиться в путешествие в грядущем летнем сезоне, следует из результатов доклада Европейской комиссии по туризму.Несмотря на трудности с авиасообщением, пандемию и события на Украине, 77 процентов жителей стран ЕС планируют весной и летом совершить туристическую поездку, чаще всего — за границу.По данным комиссии, популярностью пользуются средиземноморские направления — Испания, Италия, Франция, Греция и Португалия.Наибольший энтузиазм в отношении путешествий демонстрируют респонденты из Польши, Великобритании, Германии, Италии и Испании. В этих странах доля желающих уехать в отпуск превышает 80 процентов.Уточняется, что чаще всего европейцы планируют короткий отдых — на срок от четырех до шести ночей. И только каждый четвертый готов провести в путешествии 10 ночей: в основном это люди семейные.

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, испания, италия, германия, португалия, греция, франция, великобритания, европа, туризм, туристы, польша, отдых