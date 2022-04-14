https://ria.ru/20220414/evropeytsy-1783542189.html
Большинство европейцев планируют отправиться в путешествие этим летом
Большинство европейцев планируют отправиться в путешествие этим летом - РИА Новости, 14.04.2022
Большинство европейцев планируют отправиться в путешествие этим летом
Почти 80 процентов европейцев собираются отправиться в путешествие в грядущем летнем сезоне, следует из результатов доклада Европейской комиссии по туризму. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:53
2022-04-14T19:53
2022-04-14T19:53
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Почти 80 процентов европейцев собираются отправиться в путешествие в грядущем летнем сезоне, следует из результатов доклада Европейской комиссии по туризму.Несмотря на трудности с авиасообщением, пандемию и события на Украине, 77 процентов жителей стран ЕС планируют весной и летом совершить туристическую поездку, чаще всего — за границу.По данным комиссии, популярностью пользуются средиземноморские направления — Испания, Италия, Франция, Греция и Португалия.Наибольший энтузиазм в отношении путешествий демонстрируют респонденты из Польши, Великобритании, Германии, Италии и Испании. В этих странах доля желающих уехать в отпуск превышает 80 процентов.Уточняется, что чаще всего европейцы планируют короткий отдых — на срок от четырех до шести ночей. И только каждый четвертый готов провести в путешествии 10 ночей: в основном это люди семейные.
https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, испания, италия, германия, португалия, греция, франция, великобритания, европа, туризм, туристы, польша, отдых
Большинство европейцев планируют отправиться в путешествие этим летом
Почти 80 процентов европейцев собираются отправиться в путешествие этим летом
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Почти 80 процентов европейцев собираются отправиться в путешествие в грядущем летнем сезоне, следует из результатов доклада Европейской комиссии по туризму.
Несмотря на трудности с авиасообщением, пандемию и события на Украине, 77 процентов жителей стран ЕС планируют весной и летом совершить туристическую поездку, чаще всего — за границу.
По данным комиссии, популярностью пользуются средиземноморские направления — Испания, Италия, Франция, Греция и Португалия.
Наибольший энтузиазм в отношении путешествий демонстрируют респонденты из Польши, Великобритании, Германии, Италии и Испании. В этих странах доля желающих уехать в отпуск превышает 80 процентов.
Уточняется, что чаще всего европейцы планируют короткий отдых — на срок от четырех до шести ночей. И только каждый четвертый готов провести в путешествии 10 ночей: в основном это люди семейные.