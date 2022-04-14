https://ria.ru/20220414/evro-1783461563.html

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля - РИА Новости, 14.04.2022

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля

Рубль в начале торгов четверга существенно дешевеет к основным валютам, евро уже поднимался выше 90 рублей впервые с 4 апреля, следует из данных Московской... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:23

2022-04-14T10:23

2022-04-14T11:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

доллар

экономика

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рубль в начале торгов четверга существенно дешевеет к основным валютам, евро уже поднимался выше 90 рублей впервые с 4 апреля, следует из данных Московской биржи.Так, курс доллара расчетами "завтра" к 10:20 мск растет на 2,15 рубля, до 81,01 рубля, евро — на 2,88 рубля, до 89,23 рубля.Европейская валюта дорожала до 90,0025 рубля. При этом на старте торгов курс доллара рос на 18 копеек, евро — на 55 копеек.Цены на нефть после двухдневного роста на десять процентов в четверг утром коррекционно снижаются.По состоянию на 7:44 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08 процента, до 108,71 доллара за баррель, майские контракты на WTI — на 0,45 процента, до 103,77 доллара.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, доллар, экономика, россия