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Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля - РИА Новости, 14.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220414/evro-1783461563.html
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля - РИА Новости, 14.04.2022
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля
Рубль в начале торгов четверга существенно дешевеет к основным валютам, евро уже поднимался выше 90 рублей впервые с 4 апреля, следует из данных Московской... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:23
2022-04-14T11:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
доллар
экономика
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рубль в начале торгов четверга существенно дешевеет к основным валютам, евро уже поднимался выше 90 рублей впервые с 4 апреля, следует из данных Московской биржи.Так, курс доллара расчетами "завтра" к 10:20 мск растет на 2,15 рубля, до 81,01 рубля, евро — на 2,88 рубля, до 89,23 рубля.Европейская валюта дорожала до 90,0025 рубля. При этом на старте торгов курс доллара рос на 18 копеек, евро — на 55 копеек.Цены на нефть после двухдневного роста на десять процентов в четверг утром коррекционно снижаются.По состоянию на 7:44 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08 процента, до 108,71 доллара за баррель, майские контракты на WTI — на 0,45 процента, до 103,77 доллара.
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евро, доллар, экономика, россия
10:23 14.04.2022 (обновлено: 11:18 14.04.2022)
 
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рубль в начале торгов четверга существенно дешевеет к основным валютам, евро уже поднимался выше 90 рублей впервые с 4 апреля, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" к 10:20 мск растет на 2,15 рубля, до 81,01 рубля, евро — на 2,88 рубля, до 89,23 рубля.
Европейская валюта дорожала до 90,0025 рубля. При этом на старте торгов курс доллара рос на 18 копеек, евро — на 55 копеек.
Цены на нефть после двухдневного роста на десять процентов в четверг утром коррекционно снижаются.
По состоянию на 7:44 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08 процента, до 108,71 доллара за баррель, майские контракты на WTI — на 0,45 процента, до 103,77 доллара.
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
03:18
Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроДолларЭкономикаРоссия
 
 
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