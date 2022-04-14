Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 167 человек, включая 19 детей
Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.
За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.
За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.
Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.
Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.
На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.
На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.
Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.
Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.
Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".
Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".
Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.
Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.
Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.
Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.
Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.
Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.
За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.
Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.
На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.
Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.
Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".
Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.
Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.