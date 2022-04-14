https://ria.ru/20220414/estoniya-1783558788.html

Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров

Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров - РИА Новости, 14.04.2022

Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для сил обороны Эстонии 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:26

2022-04-14T16:26

2022-04-14T16:26

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/18/1524381807_0:67:3404:1982_1920x0_80_0_0_d04210aa209ba164ccf6eb1e37663185.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для сил обороны Эстонии 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро, сообщил в четверг глава отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саар."Для сил обороны будут закуплены колесные бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 миллионов евро. В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки", - приводит слова Саара пресс-служба RKIK.Саар отметил, что тендер на закупку бронетранспортеров будет объявлен во втором квартале нынешнего года.В настоящее время Сил обороны использую более 100 бронетранспортеров PASI XA-180 и XA-188 финского производства, срок эксплуатации которых продлен до 2038 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/nato-1782902074.html

https://ria.ru/20220414/litva-1783535073.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эстония