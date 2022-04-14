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Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров - РИА Новости, 14.04.2022
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Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров
Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров - РИА Новости, 14.04.2022
Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для сил обороны Эстонии 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:26
2022-04-14T16:26
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для сил обороны Эстонии 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро, сообщил в четверг глава отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саар."Для сил обороны будут закуплены колесные бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 миллионов евро. В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки", - приводит слова Саара пресс-служба RKIK.Саар отметил, что тендер на закупку бронетранспортеров будет объявлен во втором квартале нынешнего года.В настоящее время Сил обороны использую более 100 бронетранспортеров PASI XA-180 и XA-188 финского производства, срок эксплуатации которых продлен до 2038 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/nato-1782902074.html
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эстония
16:26 14.04.2022
 
Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров

Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкЭстонские военные во время учений
Эстонские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Степанов
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для сил обороны Эстонии 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро, сообщил в четверг глава отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саар.
"Для сил обороны будут закуплены колесные бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 миллионов евро. В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки", - приводит слова Саара пресс-служба RKIK.
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Саар отметил, что тендер на закупку бронетранспортеров будет объявлен во втором квартале нынешнего года.
В настоящее время Сил обороны использую более 100 бронетранспортеров PASI XA-180 и XA-188 финского производства, срок эксплуатации которых продлен до 2038 года.
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