https://ria.ru/20220414/estoniya-1783558788.html
Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров
Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров - РИА Новости, 14.04.2022
Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для сил обороны Эстонии 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:26
2022-04-14T16:26
2022-04-14T16:26
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для сил обороны Эстонии 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро, сообщил в четверг глава отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саар."Для сил обороны будут закуплены колесные бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 миллионов евро. В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки", - приводит слова Саара пресс-служба RKIK.Саар отметил, что тендер на закупку бронетранспортеров будет объявлен во втором квартале нынешнего года.В настоящее время Сил обороны использую более 100 бронетранспортеров PASI XA-180 и XA-188 финского производства, срок эксплуатации которых продлен до 2038 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/nato-1782902074.html
https://ria.ru/20220414/litva-1783535073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония
Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров
Эстония хочет закупить 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро
ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости.
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для сил обороны Эстонии 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро, сообщил
в четверг глава отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саар.
"Для сил обороны будут закуплены колесные бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 миллионов евро. В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки", - приводит слова Саара пресс-служба RKIK.
Саар отметил, что тендер на закупку бронетранспортеров будет объявлен во втором квартале нынешнего года.
В настоящее время Сил обороны использую более 100 бронетранспортеров PASI XA-180 и XA-188 финского производства, срок эксплуатации которых продлен до 2038 года.