Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы
Власти Эстонии лишили более 400 тысяч жителей возможности смотреть российские телеканалы
Старый город в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Запрет на трансляцию основных российских телеканалов затронул порядка 400 тысяч жителей Эстонии, сообщил в четверг вице-канцлер министерства внутренних дел Вейко Коммуссар.
"Государство уже запретило показ основных российских пропагандистских каналов в эстонском медиапространстве. В результате ограничения эти каналы стали недоступны для более чем 400 тысяч клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Государство также ограничило доступ к некоторым российским пропагандистским каналам в интернете", - цитирует Коммуссара портал эстонского телерадиовещания ERR.
Сразу после начала событий на Украине департамент защиты прав потребителей и технического надзора запустил процедуру, которая предусматривает запрет на вещание ряда российских телеканалов на территории Эстонии. За последнее время в Эстонии были запрещены более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".