https://ria.ru/20220414/estoniya-1783494691.html

Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы

Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы - РИА Новости, 14.04.2022

Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы

Запрет на трансляцию основных российских телеканалов затронул порядка 400 тысяч жителей Эстонии, сообщил в четверг вице-канцлер министерства внутренних дел... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:43

2022-04-14T12:43

2022-04-14T12:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Запрет на трансляцию основных российских телеканалов затронул порядка 400 тысяч жителей Эстонии, сообщил в четверг вице-канцлер министерства внутренних дел Вейко Коммуссар."Государство уже запретило показ основных российских пропагандистских каналов в эстонском медиапространстве. В результате ограничения эти каналы стали недоступны для более чем 400 тысяч клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Государство также ограничило доступ к некоторым российским пропагандистским каналам в интернете", - цитирует Коммуссара портал эстонского телерадиовещания ERR.Сразу после начала событий на Украине департамент защиты прав потребителей и технического надзора запустил процедуру, которая предусматривает запрет на вещание ряда российских телеканалов на территории Эстонии. За последнее время в Эстонии были запрещены более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, россия