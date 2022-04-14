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Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы - РИА Новости, 14.04.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220414/estoniya-1783494691.html
Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы
Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы - РИА Новости, 14.04.2022
Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы
Запрет на трансляцию основных российских телеканалов затронул порядка 400 тысяч жителей Эстонии, сообщил в четверг вице-канцлер министерства внутренних дел... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:43
2022-04-14T12:43
медиавойны
в мире
эстония
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Запрет на трансляцию основных российских телеканалов затронул порядка 400 тысяч жителей Эстонии, сообщил в четверг вице-канцлер министерства внутренних дел Вейко Коммуссар."Государство уже запретило показ основных российских пропагандистских каналов в эстонском медиапространстве. В результате ограничения эти каналы стали недоступны для более чем 400 тысяч клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Государство также ограничило доступ к некоторым российским пропагандистским каналам в интернете", - цитирует Коммуссара портал эстонского телерадиовещания ERR.Сразу после начала событий на Украине департамент защиты прав потребителей и технического надзора запустил процедуру, которая предусматривает запрет на вещание ряда российских телеканалов на территории Эстонии. За последнее время в Эстонии были запрещены более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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в мире, эстония, россия
12:43 14.04.2022
 
Более 400 тысяч эстонцев лишили возможности смотреть российские телеканалы

Власти Эстонии лишили более 400 тысяч жителей возможности смотреть российские телеканалы

© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Запрет на трансляцию основных российских телеканалов затронул порядка 400 тысяч жителей Эстонии, сообщил в четверг вице-канцлер министерства внутренних дел Вейко Коммуссар.
"Государство уже запретило показ основных российских пропагандистских каналов в эстонском медиапространстве. В результате ограничения эти каналы стали недоступны для более чем 400 тысяч клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Государство также ограничило доступ к некоторым российским пропагандистским каналам в интернете", - цитирует Коммуссара портал эстонского телерадиовещания ERR.
Сразу после начала событий на Украине департамент защиты прав потребителей и технического надзора запустил процедуру, которая предусматривает запрет на вещание ряда российских телеканалов на территории Эстонии. За последнее время в Эстонии были запрещены более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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