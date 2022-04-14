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Путин: поставки энергоносителей из США обойдутся Европе в разы дороже - РИА Новости, 14.04.2022
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Путин: поставки энергоносителей из США обойдутся Европе в разы дороже
Путин: поставки энергоносителей из США обойдутся Европе в разы дороже - РИА Новости, 14.04.2022
Путин: поставки энергоносителей из США обойдутся Европе в разы дороже
Поставки энергоносителей из США обойдутся европейским странам в разы дороже, чем поставки из РФ, это отразится на уровне жизни людей, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:11
2022-04-14T15:28
экономика
цены на нефть
владимир путин
европа
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поставки энергоносителей из США обойдутся европейским странам в разы дороже, чем поставки из РФ, это отразится на уровне жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин."А поставки из других стран, прежде всего из Соединённых Штатов, которые могут быть направлены на Европу, обойдутся потребителю в разы дороже. Именно в разы. Отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики", - сказал Путин в ходе совещания с представителями нефтегазовой отрасли.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, европа
15:11 14.04.2022 (обновлено: 15:28 14.04.2022)
 
Путин: поставки энергоносителей из США обойдутся Европе в разы дороже

Путин заявил, что энергоносители из США обойдутся Европе в разы дороже, чем из России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта
Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поставки энергоносителей из США обойдутся европейским странам в разы дороже, чем поставки из РФ, это отразится на уровне жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А поставки из других стран, прежде всего из Соединённых Штатов, которые могут быть направлены на Европу, обойдутся потребителю в разы дороже. Именно в разы. Отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики", - сказал Путин в ходе совещания с представителями нефтегазовой отрасли.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14:57
Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинЕвропа
 
 
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