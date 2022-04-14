https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783531957.html

Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки

Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки - РИА Новости, 14.04.2022

Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки

Экспорт российских энергоносителей на Запад в обозримой перспективе будет сокращаться, необходимо переориентироваться на другие рынки, заявил президент Владимир РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:57

2022-04-14T14:57

2022-04-14T15:07

экономика

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экспорт российских энергоносителей на Запад в обозримой перспективе будет сокращаться, необходимо переориентироваться на другие рынки, заявил президент Владимир Путин."Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству", - сообщил Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783528922.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, санкции в отношении россии