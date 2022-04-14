https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783531957.html
Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки
Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки - РИА Новости, 14.04.2022
Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки
Экспорт российских энергоносителей на Запад в обозримой перспективе будет сокращаться, необходимо переориентироваться на другие рынки, заявил президент Владимир РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:57
2022-04-14T14:57
2022-04-14T15:07
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экспорт российских энергоносителей на Запад в обозримой перспективе будет сокращаться, необходимо переориентироваться на другие рынки, заявил президент Владимир Путин."Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству", - сообщил Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783528922.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_32ecad8d69d6c85072e3a54bca6446cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, санкции в отношении россии
14:57 14.04.2022 (обновлено: 15:07 14.04.2022)
Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки
Президент Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки