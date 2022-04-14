https://ria.ru/20220414/energetika-1783530755.html

Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию

Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию - РИА Новости, 14.04.2022

Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию

Запад пытается прикрыть свои просчеты в сфере зеленой энергетики и свалить все на Россию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:51

2022-04-14T14:51

2022-04-14T15:10

владимир путин

россия

энергетика

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад пытается прикрыть свои просчеты в сфере зеленой энергетики и свалить все на Россию, заявил президент России Владимир Путин."Теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию. Причем просчеты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.Президент отметил, что нужно принимать во внимание эти метания и постоянно скачущую линию поведения некоторых зарубежных стран, но руководствоваться и сейчас, и на годы вперед своими собственными интересами.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, энергетика, экономика, евросоюз, санкции в отношении россии