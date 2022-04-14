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Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию - РИА Новости, 14.04.2022
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Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию
Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию - РИА Новости, 14.04.2022
Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию
Запад пытается прикрыть свои просчеты в сфере зеленой энергетики и свалить все на Россию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:51
2022-04-14T15:10
владимир путин
россия
энергетика
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад пытается прикрыть свои просчеты в сфере зеленой энергетики и свалить все на Россию, заявил президент России Владимир Путин."Теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию. Причем просчеты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.Президент отметил, что нужно принимать во внимание эти метания и постоянно скачущую линию поведения некоторых зарубежных стран, но руководствоваться и сейчас, и на годы вперед своими собственными интересами.
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владимир путин, россия, энергетика, экономика, евросоюз, санкции в отношении россии
14:51 14.04.2022 (обновлено: 15:10 14.04.2022)
 
Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию

Путин: Запад пытается скрыть свои просчеты в зеленой энергетике и свалить все на Россию

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад пытается прикрыть свои просчеты в сфере зеленой энергетики и свалить все на Россию, заявил президент России Владимир Путин.
"Теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию. Причем просчеты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
Президент отметил, что нужно принимать во внимание эти метания и постоянно скачущую линию поведения некоторых зарубежных стран, но руководствоваться и сейчас, и на годы вперед своими собственными интересами.
Сотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов на солнечных панелях электростанции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Уничтожит ли Россия зеленую энергетику
 
Владимир ПутинРоссияЭнергетикаЭкономикаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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