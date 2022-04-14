https://ria.ru/20220414/eksport-1783574039.html
Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток
Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток - РИА Новости, 14.04.2022
Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления экспорта РФ энергоносителей с Запада на РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:14
2022-04-14T17:14
2022-04-14T17:56
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления экспорта РФ энергоносителей с Запада на Восток."Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов - железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на Восток", - сказал он на совещании по нефтегазовой отрасли.Москва не раз говорила, что в случае отказа Европы от российского газа переориентирует поставки голубого топлива на другие рынки. Две недели назад Путин объявил о новой схеме оплаты за газ для недружественных стран - Россия будет получать оплату в рублях.
https://ria.ru/20220414/gazoprovod-1783386494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
17:14 14.04.2022 (обновлено: 17:56 14.04.2022)
Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток
Президент Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления экспорта РФ энергоносителей с Запада на Восток.
"Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов - железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на Восток", - сказал он на совещании по нефтегазовой отрасли.
Москва
не раз говорила, что в случае отказа Европы
от российского газа переориентирует поставки голубого топлива на другие рынки. Две недели назад Путин объявил о новой схеме оплаты за газ для недружественных стран - Россия
будет получать оплату в рублях.