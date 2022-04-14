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Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток - РИА Новости, 14.04.2022
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Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток
Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток - РИА Новости, 14.04.2022
Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления экспорта РФ энергоносителей с Запада на РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:14
2022-04-14T17:56
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления экспорта РФ энергоносителей с Запада на Восток."Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов - железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на Восток", - сказал он на совещании по нефтегазовой отрасли.Москва не раз говорила, что в случае отказа Европы от российского газа переориентирует поставки голубого топлива на другие рынки. Две недели назад Путин объявил о новой схеме оплаты за газ для недружественных стран - Россия будет получать оплату в рублях.
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владимир путин, экономика, россия
17:14 14.04.2022 (обновлено: 17:56 14.04.2022)
 
Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток

Президент Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления экспорта РФ энергоносителей с Запада на Восток.
"Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов - железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на Восток", - сказал он на совещании по нефтегазовой отрасли.
Москва не раз говорила, что в случае отказа Европы от российского газа переориентирует поставки голубого топлива на другие рынки. Две недели назад Путин объявил о новой схеме оплаты за газ для недружественных стран - Россия будет получать оплату в рублях.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
08:00
Новая труба в Китай защитит "Газпром" от инфляции
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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