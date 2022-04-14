https://ria.ru/20220414/eksport-1783574039.html

Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток

Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток - РИА Новости, 14.04.2022

Путин призвал ускорить перенаправление экспорта энергоносителей на Восток

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления экспорта РФ энергоносителей с Запада на РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:14

2022-04-14T17:14

2022-04-14T17:56

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753036856_0:35:3030:1739_1920x0_80_0_0_332a548997d0446ffe7dfb4a409743d1.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления экспорта РФ энергоносителей с Запада на Восток."Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов - железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на Восток", - сказал он на совещании по нефтегазовой отрасли.Москва не раз говорила, что в случае отказа Европы от российского газа переориентирует поставки голубого топлива на другие рынки. Две недели назад Путин объявил о новой схеме оплаты за газ для недружественных стран - Россия будет получать оплату в рублях.

https://ria.ru/20220414/gazoprovod-1783386494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия