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В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой - РИА Новости, 14.04.2022
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В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой
В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой - РИА Новости, 14.04.2022
В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой
Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:35
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происшествия
авто
тверь
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло ДТП с участием скорой помощи и легковой автомашины", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП погиб водитель скорой помощи. Еще шесть пострадавших доставлены в больницу.По данным прокуратуры Тверской области, ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери. Столкнулись Mitsubishi Pajero и машина скорой медицинской помощи, "которая ехала с включенным специальными сигналами". От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов.Уточняется, что, предварительно, трое пострадавших с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия находится прокурор Московского района Твери Алексей Королев, который координирует работу правоохранительных органов.
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Кадры столкновения и последствия ДТП в Твери с участием кареты скорой помощи и легковой машины
Прокуратура публикует кадры момента ДТП со скорой в Твери. Легковушка столкнулась со скорой в Твери, 1 человек погиб, 6 пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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происшествия, авто, тверь
12:35 14.04.2022 (обновлено: 13:09 14.04.2022)
 
В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой

В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой, один человек погиб, шестеро пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло ДТП с участием скорой помощи и легковой автомашины", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП погиб водитель скорой помощи. Еще шесть пострадавших доставлены в больницу.
По данным прокуратуры Тверской области, ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери. Столкнулись Mitsubishi Pajero и машина скорой медицинской помощи, "которая ехала с включенным специальными сигналами". От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов.
Уточняется, что, предварительно, трое пострадавших с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия находится прокурор Московского района Твери Алексей Королев, который координирует работу правоохранительных органов.
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