https://ria.ru/20220414/dtp-1783493623.html
В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой
В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой - РИА Новости, 14.04.2022
В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой
Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:35
2022-04-14T12:35
2022-04-14T13:09
происшествия
авто
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783501023_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62eb19bbe76cdf674718dcb82fc0ef1a.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло ДТП с участием скорой помощи и легковой автомашины", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП погиб водитель скорой помощи. Еще шесть пострадавших доставлены в больницу.По данным прокуратуры Тверской области, ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери. Столкнулись Mitsubishi Pajero и машина скорой медицинской помощи, "которая ехала с включенным специальными сигналами". От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов.Уточняется, что, предварительно, трое пострадавших с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия находится прокурор Московского района Твери Алексей Королев, который координирует работу правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220328/dtp-1780506136.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783501023_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c6dbe02700181676eb43439c7d65b2c5.jpg
Кадры столкновения и последствия ДТП в Твери с участием кареты скорой помощи и легковой машины
Прокуратура публикует кадры момента ДТП со скорой в Твери. Легковушка столкнулась со скорой в Твери, 1 человек погиб, 6 пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2022-04-14T12:35
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тверь
12:35 14.04.2022 (обновлено: 13:09 14.04.2022)
В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой
В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой, один человек погиб, шестеро пострадали
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло ДТП с участием скорой помощи и легковой автомашины", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП погиб водитель скорой помощи. Еще шесть пострадавших доставлены в больницу.
По данным прокуратуры Тверской области
, ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери
. Столкнулись Mitsubishi Pajero и машина скорой медицинской помощи, "которая ехала с включенным специальными сигналами". От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов.
Уточняется, что, предварительно, трое пострадавших с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия находится прокурор Московского района Твери Алексей Королев, который координирует работу правоохранительных органов.