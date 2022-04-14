https://ria.ru/20220414/dtp-1783493623.html

В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой

В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой - РИА Новости, 14.04.2022

В Твери легковой автомобиль столкнулся со скорой

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:35

2022-04-14T12:35

2022-04-14T13:09

происшествия

авто

тверь

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Твери, один человек погиб, еще шестеро пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло ДТП с участием скорой помощи и легковой автомашины", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП погиб водитель скорой помощи. Еще шесть пострадавших доставлены в больницу.По данным прокуратуры Тверской области, ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери. Столкнулись Mitsubishi Pajero и машина скорой медицинской помощи, "которая ехала с включенным специальными сигналами". От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов.Уточняется, что, предварительно, трое пострадавших с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия находится прокурор Московского района Твери Алексей Королев, который координирует работу правоохранительных органов.

https://ria.ru/20220328/dtp-1780506136.html

тверь

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Кадры столкновения и последствия ДТП в Твери с участием кареты скорой помощи и легковой машины Прокуратура публикует кадры момента ДТП со скорой в Твери. Легковушка столкнулась со скорой в Твери, 1 человек погиб, 6 пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2022-04-14T12:35 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, тверь