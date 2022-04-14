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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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https://ria.ru/20220414/donetsk-1783544735.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.04.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:35
2022-04-14T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.42 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире
15:35 14.04.2022 (обновлено: 16:23 14.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 миллиметра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.42 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военный ДНР рассказал о пытках в плену ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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