https://ria.ru/20220414/donetsk-1783537945.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.04.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 14.48 (совпадает с мск) вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:13

2022-04-14T15:13

2022-04-14T15:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.48 (совпадает с мск) вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.48 – населенный пункт Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг уже сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Район Донецка подвергся обстрелу в 12.49 с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика