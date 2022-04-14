07:35 14.04.2022 (обновлено: 07:40 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Донецку
Последствия обстрелов населенных пунктов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.15 (совпадает с мск) в четверг обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению... н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда из 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.