05:58 14.04.2022 (обновлено: 06:18 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка
Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в четверг обстреляли Куйбышевский район Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.45 - н.п. Авдеевка – н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства республики.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.