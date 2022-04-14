https://ria.ru/20220414/donbass-1783598451.html

Эксперты ЭИСИ рассказали о предпосылках и развитии конфликта в Донбассе

Эксперты ЭИСИ рассказали о предпосылках и развитии конфликта в Донбассе - РИА Новости, 14.04.2022

Эксперты ЭИСИ рассказали о предпосылках и развитии конфликта в Донбассе

Отправной точкой горячей фазы конфликта в Донбассе стал государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года. Об этом в ходе круглого стола "Донбасская... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:54

2022-04-14T18:54

2022-04-14T18:54

общество

александр малькевич

донбасс

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Отправной точкой горячей фазы конфликта в Донбассе стал государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года. Об этом в ходе круглого стола "Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния" рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.Он отметил, что последствием переворота стало то, что русский язык был лишен статуса регионального на Украине. Ответом на это стали мирные протесты на юго-востоке Украины."Киев ответил на это военным путем. Был издан указ исполняющего обязанности президента Турчинова о начале АТО – антитеррористической операции. Хочу подчеркнуть, что за 8 лет никаких действий со стороны Донбасса, которые бы подпадали под определение индивидуального или массового терроризма, не было. В то же самое время со стороны киевских властей теракты происходили сплошь и рядом", – отметил Владимир Шаповалов.Политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов в ходе доклада рассказал, почему одной из целей спецоперации является денацификация. Эксперт напомнил, что с начала событий в Донбассе Украиной было сформировано порядка 50 националистических батальонов, в составе которых было несколько десятков тысяч вооруженных боевиков."По социальному портрету это были футбольные ультрас, это различные уголовники, рецидивисты, которых не могли взять в вооруженные силы, но тем не менее они попадали в эти самые нацбаты. И именно они отличались особой жестокостью", – сказал Александр Асафов.С 2014-го нацбатальоны действовали против мирного населения Донбасса – занимались пытками, жестокими издевательствами и убийствами. Эксперт добавил, что зачастую эти батальоны используют нацистскую и неонацистскую символику."Он этим даже гордятся", – уточнил Александр Асафов.Политолог Наталия Елисеева отметила, что события на майдане в 2014 году были полностью срежиссированы США. По ее мнению, Запад был с самого начала тех событий заинтересован в том, чтобы агрессивно настроить украинцев по отношению к России."Благодаря западным кураторам на Украине укрепилась неонацистская власть и русофобия стала национальной идеей Украины", – заявила Наталия Елисеева.Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в докладе затронул тему фейков.Он отметил, что только в этом году было изготовлено больше 5 миллионов фейков, касающихся России и спецоперации. На их производство было потрачено более миллиарда долларов. Причем фейки, по его мнению, распространяют не только блогеры и СМИ, но и мировые политики."Источником распространения фейков является как глава Украины Зеленский, так и различные европейские и мировые лидеры", – заявил Александр Малькевич.Эксперт отметил, что работа в этом направлении шла на протяжении последних восьми лет. Создавались сотни пабликов и сообществ и тысячи так называемых инфлюэнсеров."На какие деньги они все жили и работали все эти годы? Рассказывали нам байки о том, что они получают донаты. И только недавно завязалась общественная дискуссия вокруг того, на какие шиши снимают разнообразные YouTube-шоу, целые серии интервью, на которых русские каются на камеру. И с той стороны никто не дает ответа, откуда дровишки-то. А мы понимаем, что эти люди давно и плотно находятся на западном финансировании", – отметил Александр Малькевич.Также он призвал собирать в одном месте, продвигать и показывать в широком прокате правдивые документальные и художественные фильмы о событиях в Донбассе, снятые в том числе зарубежными режиссерами.

https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html

https://ria.ru/20220413/ugolovniki-1783418106.html

https://ria.ru/20220412/eisi-1783187196.html

https://ria.ru/20220413/feyki-1783375929.html

донбасс

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общество, александр малькевич, донбасс