https://ria.ru/20220414/donbass-1783517429.html

При обстреле со стороны ВСУ погиб сотрудник Ясиноватского завода

При обстреле со стороны ВСУ погиб сотрудник Ясиноватского завода - РИА Новости, 14.04.2022

При обстреле со стороны ВСУ погиб сотрудник Ясиноватского завода

Один сотрудник Ясиноватского машиностроительного завода погиб, двое ранены в результате обстрела предприятия украинскими войсками, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:55

2022-04-14T13:55

2022-04-14T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Один сотрудник Ясиноватского машиностроительного завода погиб, двое ранены в результате обстрела предприятия украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Ясиноватский машиностроительный завод."По уточненным данным, при обстреле Ясиноватского машиностроительного завода один сотрудник погиб и двое получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/snaryady-1783503423.html

https://ria.ru/20220414/donbass-1783494582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина