11:28 14.04.2022 (обновлено: 16:36 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из БМ-21 "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы ДНР возле дома обстрелянного из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.55 снова выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.