https://ria.ru/20220414/dnr-1783463834.html

Военные ДНР за сутки уничтожили 68 украинских националистов

Военные ДНР за сутки уничтожили 68 украинских националистов - РИА Новости, 14.04.2022

Военные ДНР за сутки уничтожили 68 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки силы ДНР уничтожили 68 украинских националистов, две БМП, один танк и три грузовых... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:37

2022-04-14T10:37

2022-04-14T10:48

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки силы ДНР уничтожили 68 украинских националистов, две БМП, один танк и три грузовых транспортных средства."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, две БМП, один танк и три грузовых транспортных средства", - пишет Народная милиция в своем Telegram-канале.Помимо этого, силами ДНР были захвачены две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и одна БМП.Как отмечается в заявлении, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по шести населенным пунктам ДНР более 200 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов.Также отмечается, что трое украинских националистов усадили женщину 30-35 лет в транспортное средство и скрылись в неизвестном направлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/bezhentsy-1783454715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина