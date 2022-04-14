Рейтинг@Mail.ru
Около 600 детей из ДНР временно проживают в Ставрополье - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/deti-1783527907.html
Около 600 детей из ДНР временно проживают в Ставрополье
Около 600 детей из ДНР временно проживают в Ставрополье - РИА Новости, 14.04.2022
Около 600 детей из ДНР временно проживают в Ставрополье
Около 600 детей из Донецкой и Луганской народных республик временно проживают на территории Ставропольского края, больше 200 из них учатся в школах и посещают... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:43
2022-04-14T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
ставропольский край
дети
донбасс
украина
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989502_0:168:3244:1993_1920x0_80_0_0_06e604a23837bfdf296ce0aea2153a5f.jpg
НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Около 600 детей из Донецкой и Луганской народных республик временно проживают на территории Ставропольского края, больше 200 из них учатся в школах и посещают детские сады, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Сейчас в Ставропольском крае живут 585 детей Донбасса. Их эвакуировали к нам в период обострения атак на республики со стороны националистических военных подразделений. Только три семьи находятся в пунктах временного размещения, остальные - в домашних условиях. 169 ребят ходят в школу, 34 - в детский сад", - написал Владимиров в своем Telegram-канале по итогам встречи с детским омбудсменом края Светланой Адаменко.По его словам, детский омбудсмен лично участвует в судьбе каждого ребенка, прибывшего из ДНР и ЛНР."Тридцать один ребенок, к сожалению, остался без попечения родителей. Из них трое приехали с законными опекунами, остальные - с соседями, дальними родственниками, теми, кто обнаружил ребенка и помог добраться к нам, в безопасное место. Мы разыскиваем родных, в том числе через уполномоченных по правам человека в Луганске и Донецке. Тем, кто находится рядом с ребенком, по упрощенной схеме помогаем получить опекунство, чтобы они могли обеспечить детям заботу и присмотр на законных основаниях", - подчеркнул губернатор Ставрополья."Мы будем помогать детям Донбасса столько, сколько потребуется. И поддержим, если они захотят остаться жить в нашем крае. Но я надеюсь, что скоро обстрелы и вооруженные нападения боевиков-националистов на их родную землю прекратятся, и они смогут вернуться домой", - добавил Владимиров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html
https://ria.ru/20220413/deti-1783287730.html
луганская народная республика
ставропольский край
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16c629c8a4d6fcc060c18504460b5595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, ставропольский край, дети, донбасс, украина, владимир владимиров
14:43 14.04.2022 (обновлено: 14:46 14.04.2022)
 
Около 600 детей из ДНР временно проживают в Ставрополье

Губернатор региона Владимиров сообщил, что около 600 детей из ДНР проживают в Ставрополье

© РИА Новости / Сергей АверинЖители покидают Мариуполь на машине с надписью "Семья"
Жители покидают Мариуполь на машине с надписью Семья - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Жители покидают Мариуполь на машине с надписью "Семья". Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Около 600 детей из Донецкой и Луганской народных республик временно проживают на территории Ставропольского края, больше 200 из них учатся в школах и посещают детские сады, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Сейчас в Ставропольском крае живут 585 детей Донбасса. Их эвакуировали к нам в период обострения атак на республики со стороны националистических военных подразделений. Только три семьи находятся в пунктах временного размещения, остальные - в домашних условиях. 169 ребят ходят в школу, 34 - в детский сад", - написал Владимиров в своем Telegram-канале по итогам встречи с детским омбудсменом края Светланой Адаменко.
Дети на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 14:46Новости Подмосковья
В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи
По его словам, детский омбудсмен лично участвует в судьбе каждого ребенка, прибывшего из ДНР и ЛНР.
"Тридцать один ребенок, к сожалению, остался без попечения родителей. Из них трое приехали с законными опекунами, остальные - с соседями, дальними родственниками, теми, кто обнаружил ребенка и помог добраться к нам, в безопасное место. Мы разыскиваем родных, в том числе через уполномоченных по правам человека в Луганске и Донецке. Тем, кто находится рядом с ребенком, по упрощенной схеме помогаем получить опекунство, чтобы они могли обеспечить детям заботу и присмотр на законных основаниях", - подчеркнул губернатор Ставрополья.
"Мы будем помогать детям Донбасса столько, сколько потребуется. И поддержим, если они захотят остаться жить в нашем крае. Но я надеюсь, что скоро обстрелы и вооруженные нападения боевиков-националистов на их родную землю прекратятся, и они смогут вернуться домой", - добавил Владимиров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы готовятся к посадке в автобус - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСтавропольский крайДетиДонбассУкраинаВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала