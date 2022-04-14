https://ria.ru/20220414/deti-1783527907.html

Около 600 детей из ДНР временно проживают в Ставрополье

Около 600 детей из ДНР временно проживают в Ставрополье - РИА Новости, 14.04.2022

Около 600 детей из ДНР временно проживают в Ставрополье

Около 600 детей из Донецкой и Луганской народных республик временно проживают на территории Ставропольского края, больше 200 из них учатся в школах и посещают... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:43

2022-04-14T14:43

2022-04-14T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

ставропольский край

дети

донбасс

украина

владимир владимиров

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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Около 600 детей из Донецкой и Луганской народных республик временно проживают на территории Ставропольского края, больше 200 из них учатся в школах и посещают детские сады, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Сейчас в Ставропольском крае живут 585 детей Донбасса. Их эвакуировали к нам в период обострения атак на республики со стороны националистических военных подразделений. Только три семьи находятся в пунктах временного размещения, остальные - в домашних условиях. 169 ребят ходят в школу, 34 - в детский сад", - написал Владимиров в своем Telegram-канале по итогам встречи с детским омбудсменом края Светланой Адаменко.По его словам, детский омбудсмен лично участвует в судьбе каждого ребенка, прибывшего из ДНР и ЛНР."Тридцать один ребенок, к сожалению, остался без попечения родителей. Из них трое приехали с законными опекунами, остальные - с соседями, дальними родственниками, теми, кто обнаружил ребенка и помог добраться к нам, в безопасное место. Мы разыскиваем родных, в том числе через уполномоченных по правам человека в Луганске и Донецке. Тем, кто находится рядом с ребенком, по упрощенной схеме помогаем получить опекунство, чтобы они могли обеспечить детям заботу и присмотр на законных основаниях", - подчеркнул губернатор Ставрополья."Мы будем помогать детям Донбасса столько, сколько потребуется. И поддержим, если они захотят остаться жить в нашем крае. Но я надеюсь, что скоро обстрелы и вооруженные нападения боевиков-националистов на их родную землю прекратятся, и они смогут вернуться домой", - добавил Владимиров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html

https://ria.ru/20220413/deti-1783287730.html

луганская народная республика

ставропольский край

донбасс

украина

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луганская народная республика, ставропольский край, дети, донбасс, украина, владимир владимиров