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В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет - РИА Новости, 14.04.2022
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В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет
В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет - РИА Новости, 14.04.2022
В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет
В четверг на 21 заседании Мособлдумы парламентарии приняли в трех чтениях закон, утверждающий ежемесячную выплату в размере от 7 153 до 14306 рублей на ребенка... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:39
2022-04-14T11:40
общество
московская область (подмосковье)
пенсионный фонд рф
московская областная дума
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В четверг на 21 заседании Мособлдумы парламентарии приняли в трех чтениях закон, утверждающий ежемесячную выплату в размере от 7 153 до 14306 рублей на ребенка от 8 до 17 лет."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее сообщалось, что в Московской области более 90 тысяч человек получат выплаты на детей от 8 до 17 лет. Выплаты предназначены для малообеспеченных семей. Доход таких семей должен быть ниже 14,7 тысячи рублей на одного члена семьи, а в имуществе не должно быть более одного автомобиля и одного дома.Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что прием заявлений на новую выплату семьям низкими доходами на детей в возрасте 8-17 лет начнется с 1 мая, выплата придет сразу за два месяца: апрель и май.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), пенсионный фонд рф, московская областная дума, россия
11:39 14.04.2022 (обновлено: 11:40 14.04.2022)
 
В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет

В Подмосковье утвердили выплату до 14 тысяч рублей на детей от восьми до 17 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина с ребенком катаются на электросамокате по улице Москвы
Мужчина с ребенком катаются на электросамокате по улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина с ребенком катаются на электросамокате по улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В четверг на 21 заседании Мособлдумы парламентарии приняли в трех чтениях закон, утверждающий ежемесячную выплату в размере от 7 153 до 14306 рублей на ребенка от 8 до 17 лет.
"Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее сообщалось, что в Московской области более 90 тысяч человек получат выплаты на детей от 8 до 17 лет. Выплаты предназначены для малообеспеченных семей. Доход таких семей должен быть ниже 14,7 тысячи рублей на одного члена семьи, а в имуществе не должно быть более одного автомобиля и одного дома.
Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что прием заявлений на новую выплату семьям низкими доходами на детей в возрасте 8-17 лет начнется с 1 мая, выплата придет сразу за два месяца: апрель и май.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Голикова потребовала обеспечить места в детсадах для всех детей до трех лет
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Пенсионный фонд РФМосковская областная думаРоссия
 
 
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