https://ria.ru/20220414/deti-1783479303.html
В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет
В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет - РИА Новости, 14.04.2022
В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет
В четверг на 21 заседании Мособлдумы парламентарии приняли в трех чтениях закон, утверждающий ежемесячную выплату в размере от 7 153 до 14306 рублей на ребенка... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:39
2022-04-14T11:39
2022-04-14T11:40
общество
московская область (подмосковье)
пенсионный фонд рф
московская областная дума
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В четверг на 21 заседании Мособлдумы парламентарии приняли в трех чтениях закон, утверждающий ежемесячную выплату в размере от 7 153 до 14306 рублей на ребенка от 8 до 17 лет."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее сообщалось, что в Московской области более 90 тысяч человек получат выплаты на детей от 8 до 17 лет. Выплаты предназначены для малообеспеченных семей. Доход таких семей должен быть ниже 14,7 тысячи рублей на одного члена семьи, а в имуществе не должно быть более одного автомобиля и одного дома.Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что прием заявлений на новую выплату семьям низкими доходами на детей в возрасте 8-17 лет начнется с 1 мая, выплата придет сразу за два месяца: апрель и май.
https://ria.ru/20220414/detsady-1783477818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), пенсионный фонд рф, московская областная дума, россия
11:39 14.04.2022 (обновлено: 11:40 14.04.2022)
В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет
В Подмосковье утвердили выплату до 14 тысяч рублей на детей от восьми до 17 лет