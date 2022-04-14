https://ria.ru/20220414/deti-1783479303.html

В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет

В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет - РИА Новости, 14.04.2022

В Подмосковье утвердили выплату на детей от восьми до 17 лет

В четверг на 21 заседании Мособлдумы парламентарии приняли в трех чтениях закон, утверждающий ежемесячную выплату в размере от 7 153 до 14306 рублей на ребенка... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:39

2022-04-14T11:39

2022-04-14T11:40

общество

московская область (подмосковье)

пенсионный фонд рф

московская областная дума

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В четверг на 21 заседании Мособлдумы парламентарии приняли в трех чтениях закон, утверждающий ежемесячную выплату в размере от 7 153 до 14306 рублей на ребенка от 8 до 17 лет."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее сообщалось, что в Московской области более 90 тысяч человек получат выплаты на детей от 8 до 17 лет. Выплаты предназначены для малообеспеченных семей. Доход таких семей должен быть ниже 14,7 тысячи рублей на одного члена семьи, а в имуществе не должно быть более одного автомобиля и одного дома.Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что прием заявлений на новую выплату семьям низкими доходами на детей в возрасте 8-17 лет начнется с 1 мая, выплата придет сразу за два месяца: апрель и май.

https://ria.ru/20220414/detsady-1783477818.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), пенсионный фонд рф, московская областная дума, россия