https://ria.ru/20220414/delo-1783550377.html

СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области

СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области - РИА Новости, 14.04.2022

СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:53

2022-04-14T15:53

2022-04-14T17:43

происшествия

брянская область

украина

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12 часов 30 минут лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции", — говорится в релизе.Для этого украинские военные на двух вертолетах с тяжелым вооружением незаконно вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово, заявляет СК.В результате получили повреждения не менее шести домов по улице Заречной и улице Ленина, пострадали семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, чтобы привлечь виновных к ответственности, заключили в СК.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

https://ria.ru/20220414/postradavshie-1783529529.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, украина