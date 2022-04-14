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СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области - РИА Новости, 14.04.2022
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СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области
СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области - РИА Новости, 14.04.2022
СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:53
2022-04-14T17:43
происшествия
брянская область
украина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12 часов 30 минут лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции", — говорится в релизе.Для этого украинские военные на двух вертолетах с тяжелым вооружением незаконно вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово, заявляет СК.В результате получили повреждения не менее шести домов по улице Заречной и улице Ленина, пострадали семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, чтобы привлечь виновных к ответственности, заключили в СК.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
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происшествия, брянская область, украина
15:53 14.04.2022 (обновлено: 17:43 14.04.2022)
 
СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области

СК возбудил дело после обстрела украинскими военными поселка в Брянской области

© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Юлия Заболотько
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12 часов 30 минут лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции", — говорится в релизе.
Для этого украинские военные на двух вертолетах с тяжелым вооружением незаконно вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово, заявляет СК.
В результате получили повреждения не менее шести домов по улице Заречной и улице Ленина, пострадали семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, чтобы привлечь виновных к ответственности, заключили в СК.
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
Капельницы - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14:49
Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое
 
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