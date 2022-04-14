https://ria.ru/20220414/delo-1783457505.html

СК возбудил еще три дела из-за пыток российских военных на Украине

СК возбудил еще три дела из-за пыток российских военных на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

СК возбудил еще три дела из-за пыток российских военных на Украине

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела после пыток российских военнослужащих украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:54

2022-04-14T09:54

2022-04-14T10:14

россия

николаевская область

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела после пыток российских военнослужащих украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ. В их действиях усматриваются признаки преступлений... "посягательство на жизнь военнослужащего; незаконное лишение свободы; истязание", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22 марта несколько участвующих в спецоперации российских военнослужащих были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области Украины. Затем их на 10 дней передали сотрудникам СБУ. Отмечается, что в отношении россиян систематически применялось физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания, а также о ходе проведения спецоперации.Кроме того, еще две группы российских военнослужащих были захвачены в Николаевской области Украины 2 и 5 марта. Их также несколько дней удерживали представители СБУ."В рамках уголовного дела следствием устанавливаются украинские военнослужащие, а также лица из числа сотрудников СБУ, причастных к нападению и пыткам российских военнослужащих", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220410/provokatsiya-1782771364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, николаевская область, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, служба безопасности украины, общество