https://ria.ru/20220414/chelyabinsk-1783089592.html

Совсем не суровый: чем туристов удивит Челябинск

Совсем не суровый: чем туристов удивит Челябинск - РИА Новости, 14.04.2022

Совсем не суровый: чем туристов удивит Челябинск

Мем о том, что Челябинск — город суровый, появившись однажды на телевидении, породил целую серию шуток о специфическом колорите южноуральской столицы. На самом... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:00

2022-04-14T08:00

2022-04-14T07:59

туризм

россия

челябинск

уральские пельмени

златоустовская оружейная фабрика

оружие

маршруты

маршруты - туризм

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Мем о том, что Челябинск — город суровый, появившись однажды на телевидении, породил целую серию шуток о специфическом колорите южноуральской столицы. На самом деле местные жители очень гостеприимные и душевные. О том, куда сходить в первую очередь, где увидеть знаменитый метеорит, попробовать пельмени в шампанском и когда лучше всего приезжать, — в материале РИА Новости.Тот самый метеорит"Наша главная изюминка — да целая "изюмища" весом в 500 килограммов — это метеорит, который упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013-го, — говорит замдиректора по развитию туризма АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" Ирина Чиркова. — Эту дату мы считаем вторым днем рождения региона: несмотря на множество выбитых окон, никто не погиб".Сейчас об этом вспоминают с улыбкой. "Зато стекла в домах поменяли!" — шутит Светлана Ветрова. Но девять лет назад было совсем не до смеха. Представьте, вы только пришли на работу (дело было в пятницу в 09:20 утра) или сладко потягивались в кровати, собираясь вставать, а тут — взрыв, камни, осколки.С тех пор у челябинцев есть присказка: "Ничто так не бодрит, как с утра метеорит".Самый крупный осколок небесного тела хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Вокруг экспоната — всегда толпа. Туристы приходят не только своими глазами увидеть частичку космоса, но и загадать заветное желание.Небольшие кусочки до сих пор продают в сувенирной лавке. "Конечно, настоящие!" — уверяют экскурсоводы и продавцы. Вместе с внеземной песчинкой дают документ, подтверждающий ее подлинность. Цена за самые маленькие экземпляры (в несколько миллиметров) — 400-500 рублей.Еще в музее вы увидите уральские минералы, живопись каменного века, мозазавра (морского динозавра), шерстистого носорога, других представителей местной флоры и фауны. Вход — 350 рублей.Культурный город"У Челябинска образ сурового города. Но стоит приехать, убеждаешься: это не так", — утверждает гид Ирина Чиркова.Начинать знакомство с южноуральской столицей она советует с главной пешеходной улицы — это так называемая Кировка, местный Арбат. В старинную архитектуру органично вписываются современные скульптуры: "Городовой", "Кокетка с зеркалом", "Профессиональный нищий", "Трубочист". У каждой — своя история. Например, нищего поставили у входа в банк для контраста и как предостережение. Местные СМИ часто иллюстрируют им не самые позитивные новости экономики.Больше всего туристы любят делать селфи с символом города — скульптурой верблюда. Но почему на гербе красуется именно он? Оказывается, здесь проходил Великий шелковый путь, и "корабли пустыни" были частыми гостями на местных ярмарках.Еще один важный монумент — "Урал — Сибирь". Он стоит четко на границе двух регионов (ищите по адресу проспект Ленина, между домами 17 и 24). Тут тоже загадывают желания: для этого надо встать одной ногой на Урал, а другой — на Сибирь.В самом центре города — реликтовый бор. "За это челябинцы любят сравнивать свой город с Нью-Йорком, — отмечает Ирина. — Здесь можно погулять и покататься на велосипеде, понаблюдать за птицами и белками, зимой — ходить на лыжах, летом — загорать на берегу".Если приехали с детьми, загляните в ЦПКиО имени Гагарина — на железную дорогу. Проводники, контролеры, дежурные по станции — школьники. Катают с мая по сентябрь. Билет — 100 рублей.Другая железнодорожная достопримечательность — Центр исторического наследия ЮУЖД с интерактивным экспонатами. Тут вам предложат стать машинистом "Ласточки" и отправиться в виртуальную поездку, самостоятельно разгоняясь, тормозя и открывая двери пассажирам.Челябинск — город театральный. Местная жительница Галина Шумкова советует сходить в Театр драмы имени Орлова на площади Революции. Сюда часто приезжают известные актеры, а билеты на спектакли гораздо дешевле, чем в Москве.Кроме того, есть Театр оперы и балеты имени Глинки, "Манекен", Театр кукол имени Вольховского, Камерный и Молодежный театры.Металлом по металлуВ Челябинской области тоже много интересного. Так, в музее при Златоустовской оружейной фабрике, основанной в 1815 году по указу Александра I, большая коллекция изделий местных мастеров с гравировкой по металлу: сабли, кинжалы, шашки, ножи, кортики, мечи, а также посуда, столовые приборы, предметы интерьера.Изображение, будь то пейзаж, портрет или батальная сцена, прорисовано до мельчайших деталей. По словам сотрудников музея, на эту кропотливую работу уходит от нескольких месяцев до года.В слободе "АиРовка" вам предложат пройтись по цехам, посмотреть на процесс изготовления уникальных изделий, прикоснуться к самому большому в мире мечу из дамасской стали "Святогор" и примерить на себя роль кузнеца, мастера-оружейника и художника-гравера, выковав и украсив нож на одном из мастер-классов.Стоит такое развлечение, правда, недешево — от трех тысяч рублей. Зато вы получите сувенир, сделанный собственными руками."Уральская Венеция"В часе езды от Челябинска — озеро Увильды. Там туристы загорают, катаются на лодках, яхтах, сапбордах. А еще на берегу — бальнеологическая станция с радоновыми ваннами.Вообще в окрестностях немало красивых озер: Еловое, Кисегач, Теренкуль, Чебаркуль (именно туда упал метеорит).Есть даже целый "водный" город — Кыштым. "За множество прудов и каналов его называют Уральской Венецией", — отмечает Ирина Чиркова. — Рядом возвышаются живописные вершины Сугомак и Егоза. Если подняться, вид оттуда просто роскошный".Действительно, оказавшись на Урале, нужно покорить хотя бы одну вершину."Уральские горы поражают мощью и суровой красотой, пронизывают насквозь своей энергией. Это стоит испытать", — говорит руководитель клуба путешественников "Урал Тур" Лидия Красняк.Она рекомендует взять инструктора-проводника и совершить восхождение в одном из национальных парков — "Таганай" или "Зюраткуль". Можно также заказать тур на внедорожниках.Непременно посетите таинственный остров Веры на озере Тургояк. Тут среди густых зарослей — множество археологических памятников: мегалиты, дольмены, менгиры. Летом сюда возят на катере или тримаране.Пельмени в шампанскомВ Миассе, в особняке купца Смирнова, — первый в России музей пельменя. На мастер-классе вас научат лепить с разной начинкой: с щукой, капустой, свининой, шампиньонами, сладким творогом, вишней. Цена — от 500 рублей.В местном кафе — шампанское с плавающими в нем пельменями с брусничной начинкой. Вкус необычный, но попробовать стоит.Вообще, гастрономии стоит уделить внимание. В Миассе Лидия Красняк рекомендует зайти в "Гастроном номер 13" с блюдами из фермерских продуктов и побывать с экскурсией на фабрике "Чаокофе" — обязательно с дегустацией напитков, мороженого и сладостей.Широкий выбор и в столице Южного Урала. На обед — в ресторан "Уральские пельмени", открытый в 1968-м (отведайте "Фирменные" или с начинкой из медвежатины, гусятины и оленины).А на ужин — в "Фонд культуры". "Сюда приходят не только поесть, но и сфотографироваться на фоне лепнины, каминов и фресок, стилизованных под средневековые. Кухня — в основном мясо и блюда из морепродуктов и рыбы. Подают осьминогов, мидии, камчатского краба, котлеты из щуки и карасей", — поясняет Ирина Чиркова.Рюмочная "Дом Галеева" специализируется на наливках. В меню — как традиционная хреновуха, так и довольно необычные "Клубничный мармелад", "Копченая груша". Из баров Ирина также советует заглянуть в "ФортеПиано", где по вечерам — квартирники и инструментальные концерты, и сидрерию Daddy's choice с напитками из уральских яблок.Как добраться и где остановитьсяИз Москвы до Челябинска на самолете — 2,5 часа. Билет — 4,5 тысячи рублей в одну сторону с вылетом в конце апреля.Скорый поезд (в пути около 32 часов) даже дороже: пять тысяч рублей. Если за три тысячи, то это почти два дня.Личный автомобиль, как и поезд, — вариант для тех, кто располагает временем и любит наблюдать за пролетающими мимо пейзажами. Дорога (на машине предстоит проехать почти 1,8 тысячи километров) может слегка затянуться. Маршрут пролегает через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфу.Цены на жилье в Челябинске невысокие. Снять номер на двоих можно за 1-1,5 тысячи рублей в сутки. Приятный бонус: в регионе отменили все антиковидные ограничения, не нужны ни маски, ни QR-коды.По словам Ирины Чирковой, лучше всего на Южный Урал приезжать в мае, когда все цветет, или летом, чтобы разбавить экскурсионно-гастрономическую программу отдыхом на озерах, рыбалкой, прогулками на лодках или сапбордах.Впрочем, там круглый год хорошо. В Челябинской области много что стоит посмотреть, и скучно никому не будет.

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

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