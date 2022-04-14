https://ria.ru/20220414/chanel-1783521238.html

Суд в Москве зарегистрировал иск к Chanel на сто миллионов рублей

Суд в Москве зарегистрировал иск к Chanel на сто миллионов рублей - РИА Новости, 14.04.2022

Суд в Москве зарегистрировал иск к Chanel на сто миллионов рублей

Трое россиян подали иск к французской компании Chanel, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:17

2022-04-14T14:17

2022-04-14T17:18

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Трое россиян подали иск к французской компании Chanel, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Иск Марии Чебан, Андрея Сергеева и Анастасии Страниной к ООО "Шанель" поступил в суд и зарегистрирован", — сказал собеседник агентства.Истцы требуют компенсации морального вреда в размере 100 миллионов рублей. Дату рассмотрения пока не назначили.В начале апреля россиянка Лиза Литвин рассказала, что столкнулась с дискриминацией: в торговом центре в Дубае ей отказывались продать сумку Chanel, пока она не подпишет документ, что не будет вывозить вещь в Россию. В парижском бутике заявили, что никаких подобных ограничений нет, а дело было в блокировке карточного счета.При этом, как писал РБК, санкции Евросоюза, касающиеся запрета на продажу в Россию предметов роскоши дороже 300 евро, требуют от Chanel ввести ограничения на операции с "определенными физическими и юридическими лицами".

https://ria.ru/20220407/chanel-1782277829.html

https://ria.ru/20220401/sumka-1781293292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, chanel, москва, происшествия, новости культуры, стиль жизни