12:09 14.04.2022 (обновлено: 12:10 14.04.2022)
Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине
Президент Латвии Левитс: Рига потратила треть оборонного бюджета на помощь Киеву
© Sputnik / Сергей Мелконов
Памятник Свободы в Риге . Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.
"Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течении двух месяцев потратили на то, чтобы помочь Украине построить военную мощь", - сказал Левитс на брифинге по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.