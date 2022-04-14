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Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине
Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:09
2022-04-14T12:10
эгилс левитс
в мире
россия
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донбасс
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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эгилс левитс, в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, латвия, владимир зеленский
12:09 14.04.2022 (обновлено: 12:10 14.04.2022)
 
Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине

Президент Латвии Левитс: Рига потратила треть оборонного бюджета на помощь Киеву

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.
"Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течении двух месяцев потратили на то, чтобы помочь Украине построить военную мощь", - сказал Левитс на брифинге по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
00:39
В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину
 
Эгилс ЛевитсВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинЛатвияВладимир Зеленский
 
 
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