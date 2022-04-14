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Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине

Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:09

2022-04-14T12:09

2022-04-14T12:10

эгилс левитс

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/khimzaschita-1783432356.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

эгилс левитс, в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, латвия, владимир зеленский