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В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае - РИА Новости, 14.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220414/borschevik-1783467017.html
В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае
В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае - РИА Новости, 14.04.2022
В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае
В Московской области запланировано убрать 3,5 тысячи гектар борщевика вдоль дорог, что на 28% больше, чем в прошлом году, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:51
2022-04-14T10:51
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области запланировано убрать 3,5 тысячи гектар борщевика вдоль дорог, что на 28% больше, чем в прошлом году, говорится в Telegram-канале регионального минтранса."В мае в Подмосковье начнут борьбу с борщевиком вдоль полосы отвода региональных дорог. Контракты заключены, ход работ будут контролировать через СКПДИ. Всего запланировано устранить 3,5 тысячи гектар на региональной сети; на 28% больше, чем в прошлом году", - сказано в сообщении.Для уборки будут использовать два метода борьбы - химический и механический. Первый представляет собой опрыскивание гербицидами очагов произрастания борщевика, добавили в министерстве.
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борщевик, московская область (подмосковье)
10:51 14.04.2022
 

В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик Сосновского в Можайском районе Московской области
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области запланировано убрать 3,5 тысячи гектар борщевика вдоль дорог, что на 28% больше, чем в прошлом году, говорится в Telegram-канале регионального минтранса.
"В мае в Подмосковье начнут борьбу с борщевиком вдоль полосы отвода региональных дорог. Контракты заключены, ход работ будут контролировать через СКПДИ. Всего запланировано устранить 3,5 тысячи гектар на региональной сети; на 28% больше, чем в прошлом году", - сказано в сообщении.
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Для уборки будут использовать два метода борьбы - химический и механический. Первый представляет собой опрыскивание гербицидами очагов произрастания борщевика, добавили в министерстве.
 
Новости ПодмосковьяборщевикМосковская область (Подмосковье)
 
 
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