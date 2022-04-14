https://ria.ru/20220414/borschevik-1783467017.html
В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае
В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае - РИА Новости, 14.04.2022
В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае
В Московской области запланировано убрать 3,5 тысячи гектар борщевика вдоль дорог, что на 28% больше, чем в прошлом году, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:51
2022-04-14T10:51
2022-04-14T10:51
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области запланировано убрать 3,5 тысячи гектар борщевика вдоль дорог, что на 28% больше, чем в прошлом году, говорится в Telegram-канале регионального минтранса."В мае в Подмосковье начнут борьбу с борщевиком вдоль полосы отвода региональных дорог. Контракты заключены, ход работ будут контролировать через СКПДИ. Всего запланировано устранить 3,5 тысячи гектар на региональной сети; на 28% больше, чем в прошлом году", - сказано в сообщении.Для уборки будут использовать два метода борьбы - химический и механический. Первый представляет собой опрыскивание гербицидами очагов произрастания борщевика, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220405/snt-1781933995.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борщевик, московская область (подмосковье)