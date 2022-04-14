https://ria.ru/20220414/borschevik-1783467017.html

В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае

В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае - РИА Новости, 14.04.2022

В Подмосковье устранят 3,5 тысячи гектаров борщевика в мае

В Московской области запланировано убрать 3,5 тысячи гектар борщевика вдоль дорог, что на 28% больше, чем в прошлом году, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:51

2022-04-14T10:51

2022-04-14T10:51

новости подмосковья

борщевик

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_a8224d83dd50b28fe6e014a09105a9b7.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области запланировано убрать 3,5 тысячи гектар борщевика вдоль дорог, что на 28% больше, чем в прошлом году, говорится в Telegram-канале регионального минтранса."В мае в Подмосковье начнут борьбу с борщевиком вдоль полосы отвода региональных дорог. Контракты заключены, ход работ будут контролировать через СКПДИ. Всего запланировано устранить 3,5 тысячи гектар на региональной сети; на 28% больше, чем в прошлом году", - сказано в сообщении.Для уборки будут использовать два метода борьбы - химический и механический. Первый представляет собой опрыскивание гербицидами очагов произрастания борщевика, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220405/snt-1781933995.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

борщевик, московская область (подмосковье)