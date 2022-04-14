https://ria.ru/20220414/bogdanov-1783472348.html

Замминистра транспорта Богданов уходит в отставку, сообщил источник

Замминистра транспорта Богданов уходит в отставку, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2022

Замминистра транспорта Богданов уходит в отставку, сообщил источник

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов, курировавший цифровое развитие отрасли, покидает свой пост по собственному желанию и работает последнюю... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:11

2022-04-14T11:11

2022-04-14T11:11

аэрофлот

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов, курировавший цифровое развитие отрасли, покидает свой пост по собственному желанию и работает последнюю неделю, сообщил РИА Новости источник, близкий к министерству."Он написал заявление по собственному желанию, работает в Минтрансе последнюю неделю", - отметил источник.По словам источника, уход Богданова вынужденный, он связан с возможными нарушениями в "Аэрофлоте", где чиновник работал до поста замминистра. По данным СМИ, в московском офисе компании ранее проходили обыски, они могут иметь отношение к бывшему заместителю директора "Аэрофлота" Андрею Панову.Также уход Богданова связан в целом с недовольством результатами работы в области транспортной цифровизации, добавил источник.

https://ria.ru/20220323/poluboyarinov-1779699778.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэрофлот, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)