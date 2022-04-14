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Замминистра транспорта Богданов уходит в отставку, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2022
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Замминистра транспорта Богданов уходит в отставку, сообщил источник
Замминистра транспорта Богданов уходит в отставку, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2022
Замминистра транспорта Богданов уходит в отставку, сообщил источник
Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов, курировавший цифровое развитие отрасли, покидает свой пост по собственному желанию и работает последнюю... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:11
2022-04-14T11:11
аэрофлот
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов, курировавший цифровое развитие отрасли, покидает свой пост по собственному желанию и работает последнюю неделю, сообщил РИА Новости источник, близкий к министерству."Он написал заявление по собственному желанию, работает в Минтрансе последнюю неделю", - отметил источник.По словам источника, уход Богданова вынужденный, он связан с возможными нарушениями в "Аэрофлоте", где чиновник работал до поста замминистра. По данным СМИ, в московском офисе компании ранее проходили обыски, они могут иметь отношение к бывшему заместителю директора "Аэрофлота" Андрею Панову.Также уход Богданова связан в целом с недовольством результатами работы в области транспортной цифровизации, добавил источник.
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аэрофлот, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
11:11 14.04.2022
 
Замминистра транспорта Богданов уходит в отставку, сообщил источник

Замминистра транспорта Кирилл Богданов уходит в отставку

© Фото : Минтранс РФЗаместитель министра транспорта Кирилл Богданов
Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Минтранс РФ
Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов, курировавший цифровое развитие отрасли, покидает свой пост по собственному желанию и работает последнюю неделю, сообщил РИА Новости источник, близкий к министерству.
"Он написал заявление по собственному желанию, работает в Минтрансе последнюю неделю", - отметил источник.
По словам источника, уход Богданова вынужденный, он связан с возможными нарушениями в "Аэрофлоте", где чиновник работал до поста замминистра. По данным СМИ, в московском офисе компании ранее проходили обыски, они могут иметь отношение к бывшему заместителю директора "Аэрофлота" Андрею Панову.
Также уход Богданова связан в целом с недовольством результатами работы в области транспортной цифровизации, добавил источник.
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АэрофлотРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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