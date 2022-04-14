https://ria.ru/20220414/blinken-1783617914.html
Блинкен заявил, что в интересах американцев не воевать с Россией
Блинкен заявил, что в интересах американцев не воевать с Россией - РИА Новости, 14.04.2022
Блинкен заявил, что в интересах американцев не воевать с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война с Россией не в интересах американцев. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:42
2022-04-14T21:42
2022-04-14T21:42
в мире
джо байден
россия
сша
мичиган
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война с Россией не в интересах американцев."Президент (США Джо Байден) должен быть уверен, что следует интересам американского народа. Один из этих интересов - быть уверенным в нашей высокой способности не вступать в прямой конфликт с Россией, избегать того, что может привести к широкомасштабной войне", - сказал Блинкен на виртуальном мероприятии университета Мичигана.
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, россия, сша, мичиган, энтони блинкен
Блинкен заявил, что в интересах американцев не воевать с Россией
Госсекретарь США Блинкен заявил, что война с Россией не в интересах американцев