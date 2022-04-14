https://ria.ru/20220414/blinken-1783433735.html

СМИ: Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины

СМИ: Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины - РИА Новости, 14.04.2022

СМИ: Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию США на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T01:21

2022-04-14T01:21

2022-04-14T02:32

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абу-даби

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию США на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.Ранее СМИ со​ ссылкой на информированные источники сообщали, что страны Персидского залива считают, что США следовало более решительно реагировать на продолжающиеся ракетные удары по их странам со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене. На фоне ситуации на Украине Вашингтон, в свою очередь, по данным источников, считает недостаточно артикулированным "осуждение Москвы" со стороны ближневосточных монархий.По утверждению источников, Блинкен во ходе состоявшейся в конце марта в Марокко встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед бен Зейдом "признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов (в январе йеменские повстанцы атаковали Абу-Даби, погибли шесть человек - ред.), и попросил прощения за это".Издание отмечает, что таким образом Вашингтон надеется заручиться поддержкой стран региона в ситуации с Украиной. Представитель госдепартамента США в комментарии изданию отказался раскрыть подробности, но не опроверг публикацию.В начале марта ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции США и Албании по ситуации на Украине, так проголосовали и Китай с Индией.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783429499.html

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абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, абу-даби, украина