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Минобороны раскрыло роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США - РИА Новости, 14.04.2022
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Минобороны раскрыло роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США
Минобороны раскрыло роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США - РИА Новости, 14.04.2022
Минобороны раскрыло роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США
США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:37
2022-04-14T17:08
россия
сша
украина
министерство обороны сша
пентагон
игорь кириллов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее Минобороны РФ приводило схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США, напомнил Кириллов."Одним из ее элементов является Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) – на первый взгляд, непубличная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном", - сказал генерал."В соответствии с уставными документами, УНТЦ – это международная межправительственная организация, созданная с целью "предотвращения распространению знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения", - добавил Кириллов.По его словам, правовой статус УНТЦ определен соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительствами Украины, Канады, США и Швеции, а также протоколом о внесении поправок от 7 июля 1997 года.Министерству обороны России удалось раскрыть его роль в военно-биологической деятельности США на территории Украины, отметил Кириллов."Вместе с тем, Экспертный центр химических и биологических угроз министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия", - сказал Кириллов."Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов", - добавил он.Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, указал Кириллов.Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе и Тбилиси, а также в Харькове и Львове, отметил генерал..
https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html
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Минобороны о роли УНТЦ в военно-биологической деятельности США
США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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россия, сша, украина, министерство обороны сша, пентагон, игорь кириллов
15:37 14.04.2022 (обновлено: 17:08 14.04.2022)
 
Минобороны раскрыло роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США

Минобороны: США выдали УНТЦ, ведавшему грантами на темы по биооружию, более $350 миллионов

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее Минобороны РФ приводило схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США, напомнил Кириллов.
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"Одним из ее элементов является Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) – на первый взгляд, непубличная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном", - сказал генерал.
"В соответствии с уставными документами, УНТЦ – это международная межправительственная организация, созданная с целью "предотвращения распространению знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения", - добавил Кириллов.
По его словам, правовой статус УНТЦ определен соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительствами Украины, Канады, США и Швеции, а также протоколом о внесении поправок от 7 июля 1997 года.
Министерству обороны России удалось раскрыть его роль в военно-биологической деятельности США на территории Украины, отметил Кириллов.
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"Вместе с тем, Экспертный центр химических и биологических угроз министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия", - сказал Кириллов.
"Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов", - добавил он.
Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, указал Кириллов.
Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе и Тбилиси, а также в Харькове и Львове, отметил генерал..
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РоссияСШАУкраинаМинистерство обороны СШАПентагонИгорь Кириллов
 
 
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