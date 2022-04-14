https://ria.ru/20220414/biooruzhie-1783545154.html

Минобороны раскрыло роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США

Минобороны раскрыло роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США - РИА Новости, 14.04.2022

Минобороны раскрыло роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США

США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:37

2022-04-14T15:37

2022-04-14T17:08

россия

сша

украина

министерство обороны сша

пентагон

игорь кириллов

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее Минобороны РФ приводило схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США, напомнил Кириллов."Одним из ее элементов является Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) – на первый взгляд, непубличная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном", - сказал генерал."В соответствии с уставными документами, УНТЦ – это международная межправительственная организация, созданная с целью "предотвращения распространению знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения", - добавил Кириллов.По его словам, правовой статус УНТЦ определен соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительствами Украины, Канады, США и Швеции, а также протоколом о внесении поправок от 7 июля 1997 года.Министерству обороны России удалось раскрыть его роль в военно-биологической деятельности США на территории Украины, отметил Кириллов."Вместе с тем, Экспертный центр химических и биологических угроз министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия", - сказал Кириллов."Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов", - добавил он.Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, указал Кириллов.Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе и Тбилиси, а также в Харькове и Львове, отметил генерал..

https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html

https://ria.ru/20220412/ssha-1783160214.html

https://ria.ru/20220331/oruzhie-1781125485.html

россия

сша

украина

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Минобороны о роли УНТЦ в военно-биологической деятельности США США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. 2022-04-14T15:37 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, министерство обороны сша, пентагон, игорь кириллов