https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html

Минобороны назвало имена западных кураторов украинских биолабораторий

Минобороны назвало имена западных кураторов украинских биолабораторий - РИА Новости, 14.04.2022

Минобороны назвало имена западных кураторов украинских биолабораторий

Российским военным стали известны имена американских и европейских сотрудников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), занимавшегося исследованиями в РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:23

2022-04-14T15:23

2022-04-14T17:16

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российским военным стали известны имена американских и европейских сотрудников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), занимавшегося исследованиями в интересах военно-биологической программы США, сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов. "Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кертис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете управления имени Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года", — сообщил генерал-лейтенант.Председатель правления УНТЦ от Евросоюза — Эдди Артур Майер. От США работу центра курирует Фил Доллифф, который в Госдепе занимает должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМУ.Как подчеркнул Кириллов, полученные Минобороны документы подтверждают связь УНТЦ с Пентагоном через компанию Black & Veatch — основного подрядчика американского военного ведомства. В частности, Москва располагает перепиской вице-президента фирмы Мэтью Вэббера, где он выражает готовность сотрудничать с УНТЦ по военно-биологическим исследованиям на Украине.С 2014 года УНТЦ выполнил более 500 проектов на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане.По словам Кириллова, за последние годы США потратили более 350 миллионов долларов на работу центра, который, в соответствии с уставными документами, действует как международная межправительственная организация и, на первый взгляд, не имеет ничего общего с Пентагоном. Правовой статус УНТЦ определяет соглашение от 25 октября 1993 года между правительствами Украины, Канады, США и Швеции.Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через Агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США."Американских кураторов прежде всего интересовали исследования, имеющие двойное назначение, например, проект 6166 "Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения", проект 9601 "Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский союз", — отметил Кириллов.Он уточнил, что многие исследования были посвящены изучению потенциальных агентов биологического оружия и возбудителям экономически значимых инфекций, таких как патогенный грипп птиц и африканская чума свиней. Проекты P-364, 444 и 781, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц и летучих мышей, были профинансированы в интересах американского военного ведомства.Военно-биологическая программа ПентагонаКак уже сообщали в российском Минобороны, США потратили более сотни миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы.

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

https://ria.ru/20220414/opyty-1783543277.html

https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782193987.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о роли УНТЦ в военно-биологической деятельности США США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. 2022-04-14T15:23 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, сша