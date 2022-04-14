13:15 14.04.2022 (обновлено: 15:30 14.04.2022)
Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов
Правительство выделит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство выделит 19,5 миллиарда рублей на субсидии российским авиакомпаниям, которые понесли убытки из-за введения западных санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений, что сбережет перевозчикам собственные оборотные средства", — заявил глава кабмина.
Авиаперевозчики смогут направить освободившиеся деньги на обеспечение безопасности полетов и поддержание летной годности самолетов.
Правительство также выделит более 1,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, закрытых из-за временного ограничения полетов.
В начале недели Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты Юга и центральной части России до 19 апреля. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозчикам предлагается строить альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ведомство ввело ограничения на полеты 24 февраля после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
В марте Агентство авиационной безопасности Европейского союза запретило российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, летать в страны ЕС или совершать транзитные перелеты в воздушном пространстве Союза. Подобные меры ввели США и другие западные страны.