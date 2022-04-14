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Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
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Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов
Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов - РИА Новости, 14.04.2022
Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов
Правительство выделит 19,5 миллиарда рублей на субсидии российским авиакомпаниям, которые понесли убытки из-за введения западных санкций, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:15
2022-04-14T15:30
правительство рф
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство выделит 19,5 миллиарда рублей на субсидии российским авиакомпаниям, которые понесли убытки из-за введения западных санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Авиаперевозчики смогут направить освободившиеся деньги на обеспечение безопасности полетов и поддержание летной годности самолетов.Правительство также выделит более 1,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, закрытых из-за временного ограничения полетов.В начале недели Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты Юга и центральной части России до 19 апреля. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозчикам предлагается строить альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ведомство ввело ограничения на полеты 24 февраля после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.В марте Агентство авиационной безопасности Европейского союза запретило российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, летать в страны ЕС или совершать транзитные перелеты в воздушном пространстве Союза. Подобные меры ввели США и другие западные страны.
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правительство рф, новости - туризм, михаил мишустин, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
13:15 14.04.2022 (обновлено: 15:30 14.04.2022)
 
Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов

Правительство выделит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство выделит 19,5 миллиарда рублей на субсидии российским авиакомпаниям, которые понесли убытки из-за введения западных санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений, что сбережет перевозчикам собственные оборотные средства", — заявил глава кабмина.
Авиаперевозчики смогут направить освободившиеся деньги на обеспечение безопасности полетов и поддержание летной годности самолетов.
Правительство также выделит более 1,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, закрытых из-за временного ограничения полетов.
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В начале недели Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты Юга и центральной части России до 19 апреля. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозчикам предлагается строить альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ведомство ввело ограничения на полеты 24 февраля после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
В марте Агентство авиационной безопасности Европейского союза запретило российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, летать в страны ЕС или совершать транзитные перелеты в воздушном пространстве Союза. Подобные меры ввели США и другие западные страны.
 
ТуризмПравительство РФНовости - ТуризмМихаил МишустинРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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