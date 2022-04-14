https://ria.ru/20220414/bilety-1783504174.html

Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов

Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов - РИА Новости, 14.04.2022

Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат стоимости билетов

Правительство выделит 19,5 миллиарда рублей на субсидии российским авиакомпаниям, которые понесли убытки из-за введения западных санкций, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:15

2022-04-14T13:15

2022-04-14T15:30

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство выделит 19,5 миллиарда рублей на субсидии российским авиакомпаниям, которые понесли убытки из-за введения западных санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Авиаперевозчики смогут направить освободившиеся деньги на обеспечение безопасности полетов и поддержание летной годности самолетов.Правительство также выделит более 1,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, закрытых из-за временного ограничения полетов.В начале недели Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты Юга и центральной части России до 19 апреля. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозчикам предлагается строить альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ведомство ввело ограничения на полеты 24 февраля после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.В марте Агентство авиационной безопасности Европейского союза запретило российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, летать в страны ЕС или совершать транзитные перелеты в воздушном пространстве Союза. Подобные меры ввели США и другие западные страны.

https://ria.ru/20220404/aviakompanii-1781640422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

правительство рф, новости - туризм, михаил мишустин, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)