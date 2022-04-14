https://ria.ru/20220414/bibilov-1783627410.html

Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента

Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента - РИА Новости, 14.04.2022

Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, планирует оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T23:03

2022-04-14T23:03

2022-04-14T23:16

политика

южная осетия

в мире

анатолий бибилов

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ЦХИНВАЛ, 14 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, планирует оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в Верховном суде, так как она выпадает на рабочий день, сообщили РИА Новости в его штабе.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на четверг, 28 апреля."Значительная часть избирателей, находящаяся за пределами Южной Осетии, в России и в Абхазии, будет лишена своих прав, поскольку 28 апреля - это рабочий день. Если в Южной Осетии четверг можно объявить выходным, то в России и Абхазии - нет. В связи с этим Анатолий Бибилов планирует оспорить дату, назначенную Центризбиркомом", - сказал представитель штаба.Выборы президента прошли 10 апреля. По закону, второй тур должен пройти через 15 дней. Но так как выборы не могут назначаться на праздничный день, ЦИК принял решение провести их 28 апреля, в четверг.По итогам обработки 100 % протоколов оппозиционер Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов (10 707 человек), Анатолий Бибилов - 34,95% (9 706 человек).В голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии, это 73,97% избирателей.

https://ria.ru/20220411/vybory-1782854236.html

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южная осетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, южная осетия, в мире, анатолий бибилов