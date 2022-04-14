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Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента - РИА Новости, 14.04.2022
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Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента
Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента - РИА Новости, 14.04.2022
Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, планирует оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T23:03
2022-04-14T23:16
политика
южная осетия
в мире
анатолий бибилов
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ЦХИНВАЛ, 14 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, планирует оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в Верховном суде, так как она выпадает на рабочий день, сообщили РИА Новости в его штабе.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на четверг, 28 апреля."Значительная часть избирателей, находящаяся за пределами Южной Осетии, в России и в Абхазии, будет лишена своих прав, поскольку 28 апреля - это рабочий день. Если в Южной Осетии четверг можно объявить выходным, то в России и Абхазии - нет. В связи с этим Анатолий Бибилов планирует оспорить дату, назначенную Центризбиркомом", - сказал представитель штаба.Выборы президента прошли 10 апреля. По закону, второй тур должен пройти через 15 дней. Но так как выборы не могут назначаться на праздничный день, ЦИК принял решение провести их 28 апреля, в четверг.По итогам обработки 100 % протоколов оппозиционер Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов (10 707 человек), Анатолий Бибилов - 34,95% (9 706 человек).В голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии, это 73,97% избирателей.
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политика, южная осетия, в мире, анатолий бибилов
23:03 14.04.2022 (обновлено: 23:16 14.04.2022)
 
Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента

Глава Южной Осетии Бибилов оспорит дату второго тура выборов президента

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкНа выборах президента Южной Осетии
На выборах президента Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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ЦХИНВАЛ, 14 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, планирует оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в Верховном суде, так как она выпадает на рабочий день, сообщили РИА Новости в его штабе.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на четверг, 28 апреля.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 10:25
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда
"Значительная часть избирателей, находящаяся за пределами Южной Осетии, в России и в Абхазии, будет лишена своих прав, поскольку 28 апреля - это рабочий день. Если в Южной Осетии четверг можно объявить выходным, то в России и Абхазии - нет. В связи с этим Анатолий Бибилов планирует оспорить дату, назначенную Центризбиркомом", - сказал представитель штаба.
Выборы президента прошли 10 апреля. По закону, второй тур должен пройти через 15 дней. Но так как выборы не могут назначаться на праздничный день, ЦИК принял решение провести их 28 апреля, в четверг.
По итогам обработки 100 % протоколов оппозиционер Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов (10 707 человек), Анатолий Бибилов - 34,95% (9 706 человек).
В голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии, это 73,97% избирателей.

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Жители Цхинвала во время голосования на выборах президента Южной Осетии и референдуме о переименовании республики в Государство Алания - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 00:16
Процедура выборов президента Южной Осетии
 
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