https://ria.ru/20220414/besplotnik-1783540451.html

Под Харьковом нашли три беспилотника с оборудованием для распыления

Под Харьковом нашли три беспилотника с оборудованием для распыления - РИА Новости, 14.04.2022

Под Харьковом нашли три беспилотника с оборудованием для распыления

Российская разведка в марте нашла в Херсонской области три украинских беспилотника, оборудованных распылителями химических веществ, есть информация, что Украина РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:23

2022-04-14T15:23

2022-04-14T15:41

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российская разведка в марте нашла в Херсонской области три украинских беспилотника, оборудованных распылителями химических веществ, есть информация, что Украина закупила 50 таких дронов, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Вызывает озабоченность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов", - сказал он.Ранее Кириллов заявлял, что Украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783542336.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)