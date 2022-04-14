15:23 14.04.2022 (обновлено: 15:41 14.04.2022)
Под Харьковом нашли три беспилотника с оборудованием для распыления
Под Харьковом нашли три беспилотника с емкостями и оборудованием для распыления
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российская разведка в марте нашла в Херсонской области три украинских беспилотника, оборудованных распылителями химических веществ, есть информация, что Украина закупила 50 таких дронов, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Вызывает озабоченность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов", - сказал он.
Ранее Кириллов заявлял, что Украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы.