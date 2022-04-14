https://ria.ru/20220414/berdyansk-1783568949.html

Киев заблокировал все социальные выплаты жителям Бердянска

Киев заблокировал все социальные выплаты жителям Бердянска - РИА Новости, 14.04.2022

Киев заблокировал все социальные выплаты жителям Бердянска

Украина заблокировала все социальные выплаты жителям Бердянска в Запорожской области, сообщил исполняющий обязанности мэра Александр Сауленко. С конца февраля... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:56

2022-04-14T16:56

2022-04-14T16:56

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украина заблокировала все социальные выплаты жителям Бердянска в Запорожской области, сообщил исполняющий обязанности мэра Александр Сауленко. С конца февраля Бердянск находится под контролем Вооруженных сил РФ."Реестры Украина все заблокировала. Из-за того, что банки практически не работают, пенсии и социальные выплаты получить невозможно. Но мы планируем выплаты уже со своей стороны обеспечить", - заверил Сауленко в эфире телеканала "Россия 24".И. о. мэра уточнил, что с украинской стороной есть связь через гуманитарный коридор, работающий из Бердянска в Запорожье. "Пока еще коридор на Запорожье. С какими-то трудностями, но еще есть возможность уехать туда или проехать на нашу территорию", - заверил и. о. мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220410/melitopol-1782802159.html

https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html

https://ria.ru/20220408/berdyansk-1782618728.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, бердянск, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр