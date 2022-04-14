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Киев заблокировал все социальные выплаты жителям Бердянска - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/berdyansk-1783568949.html
Киев заблокировал все социальные выплаты жителям Бердянска
Киев заблокировал все социальные выплаты жителям Бердянска - РИА Новости, 14.04.2022
Киев заблокировал все социальные выплаты жителям Бердянска
Украина заблокировала все социальные выплаты жителям Бердянска в Запорожской области, сообщил исполняющий обязанности мэра Александр Сауленко. С конца февраля... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:56
2022-04-14T16:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
бердянск
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украина заблокировала все социальные выплаты жителям Бердянска в Запорожской области, сообщил исполняющий обязанности мэра Александр Сауленко. С конца февраля Бердянск находится под контролем Вооруженных сил РФ."Реестры Украина все заблокировала. Из-за того, что банки практически не работают, пенсии и социальные выплаты получить невозможно. Но мы планируем выплаты уже со своей стороны обеспечить", - заверил Сауленко в эфире телеканала "Россия 24".И. о. мэра уточнил, что с украинской стороной есть связь через гуманитарный коридор, работающий из Бердянска в Запорожье. "Пока еще коридор на Запорожье. С какими-то трудностями, но еще есть возможность уехать туда или проехать на нашу территорию", - заверил и. о. мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220410/melitopol-1782802159.html
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украина
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в мире, украина, бердянск, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
16:56 14.04.2022
 
Киев заблокировал все социальные выплаты жителям Бердянска

Украина заблокировала все социальные выплаты жителям контролируемого Россией Бердянска

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий дежурит у дороги в окрестностях Бердянска
Военнослужащий дежурит у дороги в окрестностях Бердянска - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий дежурит у дороги в окрестностях Бердянска
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украина заблокировала все социальные выплаты жителям Бердянска в Запорожской области, сообщил исполняющий обязанности мэра Александр Сауленко. С конца февраля Бердянск находится под контролем Вооруженных сил РФ.
"Реестры Украина все заблокировала. Из-за того, что банки практически не работают, пенсии и социальные выплаты получить невозможно. Но мы планируем выплаты уже со своей стороны обеспечить", - заверил Сауленко в эфире телеканала "Россия 24".
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И. о. мэра уточнил, что с украинской стороной есть связь через гуманитарный коридор, работающий из Бердянска в Запорожье. "Пока еще коридор на Запорожье. С какими-то трудностями, но еще есть возможность уехать туда или проехать на нашу территорию", - заверил и. о. мэра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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