https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html

СМИ: Байден разбрасывается термином "геноцид" для отвлечения внимания

СМИ: Байден разбрасывается термином "геноцид" для отвлечения внимания - РИА Новости, 14.04.2022

СМИ: Байден разбрасывается термином "геноцид" для отвлечения внимания

Президент США Джо Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию в "геноциде", пытается сохранить карьеру и рейтинг, отвлечь внимание от внутренних проблем... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T05:29

2022-04-14T05:29

2022-04-14T05:29

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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию в "геноциде", пытается сохранить карьеру и рейтинг, отвлечь внимание от внутренних проблем Соединенных Штатов, а также сделать из РФ козла отпущения, говорится в статье государственной китайской газеты Global Times.Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины "геноцидом", но отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена про "геноцид" украинцев, заявил в среду, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.Авторы статьи напомнили, что "на сцену снова вышла риторика "геноцида", когда Байден находился с визитом в штате Айова, где у него состоялось публичное выступление по мерам реагирования его администрации на рост цен в стране. В газете посчитали интересным отметить, что когда Байден не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы США, он обратился к удобному козлу отпущения — на этот раз к России.В Global Times отметили, что Байден бросил термин "геноцид" легко и непринужденно, без каких-либо доказательств, и что президент США нацепил на Россию неоднозначный ярлык, чтобы отвлечь внимание людей от застоя в американской экономике, крича о конфликте на другом конце земного шара.Авторы статьи считают, что таким образом Байден пытался сохранить свой рейтинг одобрения и политическую карьеру. Также в Global Times подчеркнули, что, обвиняя Россию в совершении "геноцида", Байден может обострить конфронтацию США с РФ, усилить напряженность на Украине и доказать, что он возглавляет Штаты в условиях тяжелого кризиса.По мнению профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, при помощи этой тактики Байден хочет получить больше голосов на предстоящих промежуточных выборах.В издании полагают, что с глобальной точки зрения обвинения США в "геноциде" уже давно потеряли свою силу, чтобы вызвать бурю, поскольку Вашингтон время от времени разбрасывался этим термином по всему миру, в том числе обвинял Китай в "совершении геноцида" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.В газете указали, что помимо Холокоста, госдепартамент США официально пришел к выводу, что геноцид совершался восемь раз, а если учитывать высказывания отдельных политиков, то частота упоминания термина намного выше. США "чрезмерно разбавили" значение этого слова, добавили в Global Times.Профессор Фуданьского университета Шэнь И отметил, что "геноцид" стал инструментом США для достижения политических целей, для обычных людей стало нормой слышать, как США говорят об этом вслух, но мало кто будет воспринимать это всерьез.По его словам, никто лучше США не знает, что на самом деле означает геноцид. "Давайте не будем забывать, что США были построены на геноциде", - сказал аналитик, добавив, что США вырезали коренных жителей, забрали их земли и создали страну. Впоследствии также можно проследить более жестокое обращение с коренными американцами, отметили в газете.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783342921.html

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783412944.html

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783440299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина