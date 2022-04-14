https://ria.ru/20220414/baltika-1783465933.html
Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев
Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2022
Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев
При вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:54
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. При вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: "заметьте – не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
https://ria.ru/20220413/shvetsiya-1783302004.html
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россия, финляндия, швеция, нато, политика
10:47 14.04.2022 (обновлено: 10:54 14.04.2022)
Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев
Медведев: если Швеции и Финляндии вступят в НАТО, о безъядерной Балтике не будет и речи