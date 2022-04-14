https://ria.ru/20220414/baltika-1783465933.html

Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев

Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2022

Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев

При вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, заявил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:47

2022-04-14T10:47

2022-04-14T10:54

россия

финляндия

швеция

нато

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746493396_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_55ccc8234bde16a3663b839261a9c856.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. При вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: "заметьте – не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

https://ria.ru/20220413/shvetsiya-1783302004.html

россия

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, финляндия, швеция, нато, политика