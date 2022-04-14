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Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2022
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Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев
Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2022
Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев
При вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:54
россия
финляндия
швеция
нато
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. При вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: "заметьте – не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
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россия, финляндия, швеция, нато, политика
10:47 14.04.2022 (обновлено: 10:54 14.04.2022)
 
Балтика может потерять безъядерный статус, заявил Медведев

Медведев: если Швеции и Финляндии вступят в НАТО, о безъядерной Балтике не будет и речи

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в Балтийском море
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. При вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: "заметьте – не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.
В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 13:18
СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня
 
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