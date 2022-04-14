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В Госдуме предложили нанести ответный удар по центру управления в Киеве - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/aviaudar-1783630176.html
В Госдуме предложили нанести ответный удар по центру управления в Киеве
В Госдуме предложили нанести ответный удар по центру управления в Киеве - РИА Новости, 15.04.2022
В Госдуме предложили нанести ответный удар по центру управления в Киеве
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-14T23:33
2022-04-15T00:02
обострение ситуации в днр и лнр
россия
киев
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве.Ранее в четверг СК России сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство Российской Федерации, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечается, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов поселка: по улицам Заречной и Ленина. По данным Минздрава, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело."Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве", — сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, киевские нацисты, осознавая неминуемость поражения, решили начать воевать с мирным населением."Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами", — подчеркнул Шеремет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783624880.html
россия
киев
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Пограничный пункт пропуска в Брянской области после обстрела со стороны Украины
Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины, сообщили в ФСБ. Повреждения получили в том числе две машины беженцев. Люди не пострадали. Жители соседнего поселка Климово публикуют вот такие фотографии с места, утверждая, что снаряды попали и в населенный пункт.
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россия, киев, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
23:33 14.04.2022 (обновлено: 00:02 15.04.2022)
 
В Госдуме предложили нанести ответный удар по центру управления в Киеве

Депутат Шеремет: на авиаудары по России надо ответить ударом по центру управления в Киеве

© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкПоврежденный автомобиль, который подвергся минометному обстрелу ВСУ на пограничном автомобильном пропускном пункте "Новые Юрковичи" в Брянской области
Поврежденный автомобиль, который подвергся минометному обстрелу ВСУ на пограничном автомобильном пропускном пункте Новые Юрковичи в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Юлия Заболотько
Перейти в фотобанк
Поврежденный автомобиль, который подвергся минометному обстрелу ВСУ на пограничном автомобильном пропускном пункте "Новые Юрковичи" в Брянской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве.
Ранее в четверг СК России сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство Российской Федерации, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечается, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов поселка: по улицам Заречной и Ленина. По данным Минздрава, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
Фрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 22:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские нацисты, осознавая неминуемость поражения, решили начать воевать с мирным населением.
"Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами", — подчеркнул Шеремет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКиевБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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