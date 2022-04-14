Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Культовая "сумка принцессы", замбийские изумруды в 16 каратов, оригиналы Коровина, Айвазовского, Левитана, Серова — все это можно увидеть и купить на ярмарке "Арт Москва" в столичном Гостином Дворе. Выставку проводят с девяностых, и до 2013-го она была одним из крупнейших событий рынка искусства в Восточной Европе. Удалось ли организаторам вернуть прежний масштаб — в материале РИА Новости.В стиле фьюжнВозродившаяся "Арт Москва" изменила формат — вместе с современным искусством здесь демонстрируют произведения русских и европейских классиков, ювелирные изделия, антикварные вещи, иконы.Из-за кризиса в 2013-м ярмарку пришлось закрыть. Люди перестали инвестировать в актуальное искусство, и организаторы стали проводить антикварные салоны.Совмещать современность и классику сперва попробовали в рамках антикварных салонов — посетителям понравилось. Подобную концепцию успешно практикуют такие гиганты в мире арт-ярмарок, как TEFAF в голландском Маастрихте и BRAFA в Брюсселе. В этом году впервые решили провести выставку старого и нового искусства под легендарным брендом.Современное искусство любит молодежь и медиа, объясняет Бычков, это работает одновременно и на рынок антиквариата. А антиквариат привлекает состоятельных покупателей, которые нужны галереям современного искусства.Золотая зона"Около 85 процентов антиквариата в России — у государства, — рассказала РИА Новости Наталья Корень. — Поэтому зону классического искусства организаторы назвали золотой. В числе экспонатов, представленных ведущими антикварными галереями, — работы уровня музейных собраний".Здесь можно увидеть нетипичного Ивана Шишкина — на одной из ранних работ он запечатлел речной пейзаж, натюрморты Ивана Хруцкого, картины Валентина Серова, Бориса Кустодиева, последователя Казимира Малевича Николая Суетина. "Кочевья езидов" Алексея Кившенко — из личной коллекции Николая II.Особый интерес у гостей вызывает туалетный набор императрицы Марии Федоровны, выполненный на заказ в честь ее 45-летия (галерея "Византия"). Во флаконе даже сохранился легкий аромат духов — фруктово-цветочный. Посетительницы останавливаются у павильона антикварных сумок и бижутерии. Здесь можно увидеть вещи американского дизайнера Нетти Розенштейн — очень популярной в свое время. А также легендарную bagonghi итальянки Роберты ди Камерино — так называемую сумочку принцессы. С такими ходили Грейс Келли, Катрин Денев, Мария Каллас.Галерея "Метрополитан" представила богатую коллекцию предметов искусства в стиле ар-деко. Среди экспонатов — статуэтки Романа Эрте, одного из самых успешных русских художников-дизайнеров XX века за рубежом, декоратора Дягилевских сезонов.АктуальноеПроизведения классического искусства по карману далеко не всем, а вот в галереях, представляющих современников, можно что-то себе позволить. Например, принтованные футболки и шелковые платки — коллаборация художника Зорикто Дорджиева и бренда KATAMI.Картина Дорджиева "Девушка с кошкой" в центре павильона галереи бурятской живописи "Ханхалаев" — ироничная вариация знаменитого образа Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". Автор создавал работу на глазах у прохожих в Венеции во время биеннале 2019 года.Она рекомендует обратить внимание на Олега Кулика, Евгения Шадко, Екатерину Злую, Владимира Мигачева и группу анонимных художников "Союз невозможных" — все заявили о себе в последние несколько лет.Носить или смотретьТрадиция выставлять вместе с картинами предметы ювелирного искусства тоже перекочевала на "Арт Москву" из антикварных салонов, которые организаторы проводили с 2013-го. Стенды с украшениями пользуются особой популярностью у посетителей независимо от желания что-то купить, говорит менеджер ярмарки Елена Сибирякова. Среди 30 представленных брендов — и молодая Лиза Борзая, звезда модного глянца, и известный ювелир Михаил Милютин.На "Арт Москве" дизайнер презентовал новую серию миниатюрных скульптур "Ювелирные игрушки". Его предыдущая линейка "Алиса в Зазеркалье" стала хитом продаж среди коллекционеров. Над коллекцией "Украшения императорских особ", сделанной по подобию личных вещей царской семьи, ювелирному дому помогал работать историк моды Александр Васильев.Новый формат "Арт Москвы" — очень гибкий. Это дает большие преимущества участникам арт-рынка. Посетителям же порой непросто разобраться в витиеватой логистике. Главное — не затеряться в многообразии и отыскать вещи, достойные не только покупки, но и созерцания. Выставка продлится в Гостином Дворе до 17 апреля.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Культовая "сумка принцессы", замбийские изумруды в 16 каратов, оригиналы Коровина, Айвазовского, Левитана, Серова — все это можно увидеть и купить на ярмарке "Арт Москва" в столичном Гостином Дворе. Выставку проводят с девяностых, и до 2013-го она была одним из крупнейших событий рынка искусства в Восточной Европе. Удалось ли организаторам вернуть прежний масштаб — в материале РИА Новости.
В стиле фьюжн
Возродившаяся "Арт Москва" изменила формат — вместе с современным искусством здесь демонстрируют произведения русских и европейских классиков, ювелирные изделия, антикварные вещи, иконы.
"Наша выставка была очень модной, — вспоминает директор "Арт Москвы" Наталья Корень. — Она проходила в Центральном доме художника, у входа всегда стояли огромные очереди. Основатели ярмарки Василий и Ирина Бычковы задали тренд и первыми начали устраивать в столице такие мероприятия".
Из-за кризиса в 2013-м ярмарку пришлось закрыть. Люди перестали инвестировать в актуальное искусство, и организаторы стали проводить антикварные салоны.
В условиях волатильности и нестабильности курса вложения в "вечное" привлекают многих, — объясняет основатель "Арт Москвы" Василий Бычков. — Ведь хорошее искусство дорожает на 25 процентов в год — этого ни в одном банке не найдешь. По нашему опыту, в такие периоды покупают именно классические произведения".
Совмещать современность и классику сперва попробовали в рамках антикварных салонов — посетителям понравилось. Подобную концепцию успешно практикуют такие гиганты в мире арт-ярмарок, как TEFAF в голландском Маастрихте и BRAFA в Брюсселе. В этом году впервые решили провести выставку старого и нового искусства под легендарным брендом.
Современное искусство любит молодежь и медиа, объясняет Бычков, это работает одновременно и на рынок антиквариата. А антиквариат привлекает состоятельных покупателей, которые нужны галереям современного искусства.
Золотая зона
"Около 85 процентов антиквариата в России — у государства, — рассказала РИА Новости Наталья Корень. — Поэтому зону классического искусства организаторы назвали золотой. В числе экспонатов, представленных ведущими антикварными галереями, — работы уровня музейных собраний".
Здесь можно увидеть нетипичного Ивана Шишкина — на одной из ранних работ он запечатлел речной пейзаж, натюрморты Ивана Хруцкого, картины Валентина Серова, Бориса Кустодиева, последователя Казимира Малевича Николая Суетина. "Кочевья езидов" Алексея Кившенко — из личной коллекции Николая II.
Особый интерес у гостей вызывает туалетный набор императрицы Марии Федоровны, выполненный на заказ в честь ее 45-летия (галерея "Византия"). Во флаконе даже сохранился легкий аромат духов — фруктово-цветочный.
Посетительницы останавливаются у павильона антикварных сумок и бижутерии. Здесь можно увидеть вещи американского дизайнера Нетти Розенштейн — очень популярной в свое время. А также легендарную bagonghi итальянки Роберты ди Камерино — так называемую сумочку принцессы. С такими ходили Грейс Келли, Катрин Денев, Мария Каллас.
Галерея "Метрополитан" представила богатую коллекцию предметов искусства в стиле ар-деко. Среди экспонатов — статуэтки Романа Эрте, одного из самых успешных русских художников-дизайнеров XX века за рубежом, декоратора Дягилевских сезонов.
Произведения классического искусства по карману далеко не всем, а вот в галереях, представляющих современников, можно что-то себе позволить. Например, принтованные футболки и шелковые платки — коллаборация художника Зорикто Дорджиева и бренда KATAMI.
Картина Дорджиева "Девушка с кошкой" в центре павильона галереи бурятской живописи "Ханхалаев" — ироничная вариация знаменитого образа Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". Автор создавал работу на глазах у прохожих в Венеции во время биеннале 2019 года.
"Сделали ставку на интересное, но не очень дорогое, — отмечает Софья Троценко, основатель центра современного искусства "Винзавод", член правления ассоциации галерей. — Много признанных российских художников — Ольга Солдатова, Семен Агроскин, Леонид Ротарь, Аркадий Насонов, Константин Батынков, Сергей Шеховцов, но есть и совсем молодые".
Она рекомендует обратить внимание на Олега Кулика, Евгения Шадко, Екатерину Злую, Владимира Мигачева и группу анонимных художников "Союз невозможных" — все заявили о себе в последние несколько лет.
Традиция выставлять вместе с картинами предметы ювелирного искусства тоже перекочевала на "Арт Москву" из антикварных салонов, которые организаторы проводили с 2013-го. Стенды с украшениями пользуются особой популярностью у посетителей независимо от желания что-то купить, говорит менеджер ярмарки Елена Сибирякова. Среди 30 представленных брендов — и молодая Лиза Борзая, звезда модного глянца, и известный ювелир Михаил Милютин.
"Мы создаем концептуальные украшения, отражающие вехи российской истории. Некоторые наши флагманские позиции так и называются: "Великая держава", "Великая княжна", "Петергоф", — рассказывает вице-президент компании Chamovskikh Юрий Толмачев.
Над коллекцией "Украшения императорских особ", сделанной по подобию личных вещей царской семьи, ювелирному дому помогал работать историк моды Александр Васильев.
Новый формат "Арт Москвы" — очень гибкий. Это дает большие преимущества участникам арт-рынка. Посетителям же порой непросто разобраться в витиеватой логистике. Главное — не затеряться в многообразии и отыскать вещи, достойные не только покупки, но и созерцания.
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