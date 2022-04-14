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Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве" - РИА Новости, 14.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220414/artmoskva-1783356266.html
Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве"
Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве" - РИА Новости, 14.04.2022
Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве"
Культовая "сумка принцессы", замбийские изумруды в 16 каратов, оригиналы Коровина, Айвазовского, Левитана, Серова — все это можно увидеть и купить на ярмарке... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:00
2022-04-14T12:29
культура
василий бычков
иван шишкин
борис кустодиев
венеция
москва
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Культовая "сумка принцессы", замбийские изумруды в 16 каратов, оригиналы Коровина, Айвазовского, Левитана, Серова — все это можно увидеть и купить на ярмарке "Арт Москва" в столичном Гостином Дворе. Выставку проводят с девяностых, и до 2013-го она была одним из крупнейших событий рынка искусства в Восточной Европе. Удалось ли организаторам вернуть прежний масштаб — в материале РИА Новости.В стиле фьюжнВозродившаяся "Арт Москва" изменила формат — вместе с современным искусством здесь демонстрируют произведения русских и европейских классиков, ювелирные изделия, антикварные вещи, иконы.Из-за кризиса в 2013-м ярмарку пришлось закрыть. Люди перестали инвестировать в актуальное искусство, и организаторы стали проводить антикварные салоны.Совмещать современность и классику сперва попробовали в рамках антикварных салонов — посетителям понравилось. Подобную концепцию успешно практикуют такие гиганты в мире арт-ярмарок, как TEFAF в голландском Маастрихте и BRAFA в Брюсселе. В этом году впервые решили провести выставку старого и нового искусства под легендарным брендом.Современное искусство любит молодежь и медиа, объясняет Бычков, это работает одновременно и на рынок антиквариата. А антиквариат привлекает состоятельных покупателей, которые нужны галереям современного искусства.Золотая зона"Около 85 процентов антиквариата в России — у государства, — рассказала РИА Новости Наталья Корень. — Поэтому зону классического искусства организаторы назвали золотой. В числе экспонатов, представленных ведущими антикварными галереями, — работы уровня музейных собраний".Здесь можно увидеть нетипичного Ивана Шишкина — на одной из ранних работ он запечатлел речной пейзаж, натюрморты Ивана Хруцкого, картины Валентина Серова, Бориса Кустодиева, последователя Казимира Малевича Николая Суетина. "Кочевья езидов" Алексея Кившенко — из личной коллекции Николая II.Особый интерес у гостей вызывает туалетный набор императрицы Марии Федоровны, выполненный на заказ в честь ее 45-летия (галерея "Византия"). Во флаконе даже сохранился легкий аромат духов — фруктово-цветочный. Посетительницы останавливаются у павильона антикварных сумок и бижутерии. Здесь можно увидеть вещи американского дизайнера Нетти Розенштейн — очень популярной в свое время. А также легендарную bagonghi итальянки Роберты ди Камерино — так называемую сумочку принцессы. С такими ходили Грейс Келли, Катрин Денев, Мария Каллас.Галерея "Метрополитан" представила богатую коллекцию предметов искусства в стиле ар-деко. Среди экспонатов — статуэтки Романа Эрте, одного из самых успешных русских художников-дизайнеров XX века за рубежом, декоратора Дягилевских сезонов.АктуальноеПроизведения классического искусства по карману далеко не всем, а вот в галереях, представляющих современников, можно что-то себе позволить. Например, принтованные футболки и шелковые платки — коллаборация художника Зорикто Дорджиева и бренда KATAMI.Картина Дорджиева "Девушка с кошкой" в центре павильона галереи бурятской живописи "Ханхалаев" — ироничная вариация знаменитого образа Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". Автор создавал работу на глазах у прохожих в Венеции во время биеннале 2019 года.Она рекомендует обратить внимание на Олега Кулика, Евгения Шадко, Екатерину Злую, Владимира Мигачева и группу анонимных художников "Союз невозможных" — все заявили о себе в последние несколько лет.Носить или смотретьТрадиция выставлять вместе с картинами предметы ювелирного искусства тоже перекочевала на "Арт Москву" из антикварных салонов, которые организаторы проводили с 2013-го. Стенды с украшениями пользуются особой популярностью у посетителей независимо от желания что-то купить, говорит менеджер ярмарки Елена Сибирякова. Среди 30 представленных брендов — и молодая Лиза Борзая, звезда модного глянца, и известный ювелир Михаил Милютин.На "Арт Москве" дизайнер презентовал новую серию миниатюрных скульптур "Ювелирные игрушки". Его предыдущая линейка "Алиса в Зазеркалье" стала хитом продаж среди коллекционеров. Над коллекцией "Украшения императорских особ", сделанной по подобию личных вещей царской семьи, ювелирному дому помогал работать историк моды Александр Васильев.Новый формат "Арт Москвы" — очень гибкий. Это дает большие преимущества участникам арт-рынка. Посетителям же порой непросто разобраться в витиеватой логистике. Главное — не затеряться в многообразии и отыскать вещи, достойные не только покупки, но и созерцания. Выставка продлится в Гостином Дворе до 17 апреля.
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Алина Кравцова
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василий бычков, иван шишкин, борис кустодиев, венеция, москва, россия
08:00 14.04.2022 (обновлено: 12:29 14.04.2022)
 

Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе
Посетители на международной художественной ярмарке Арт Москва в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Культовая "сумка принцессы", замбийские изумруды в 16 каратов, оригиналы Коровина, Айвазовского, Левитана, Серова — все это можно увидеть и купить на ярмарке "Арт Москва" в столичном Гостином Дворе. Выставку проводят с девяностых, и до 2013-го она была одним из крупнейших событий рынка искусства в Восточной Европе. Удалось ли организаторам вернуть прежний масштаб — в материале РИА Новости.

В стиле фьюжн

Возродившаяся "Арт Москва" изменила формат — вместе с современным искусством здесь демонстрируют произведения русских и европейских классиков, ювелирные изделия, антикварные вещи, иконы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Посетительница знакомится с экспозицией на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

Посетительница знакомится с экспозицией на международной художественной ярмарке Арт Москва в выставочном центре Гостиный двор в Москве
1 из 3

Посетительница знакомится с экспозицией на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Посетитель на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

Посетитель на международной художественной ярмарке Арт Москва в выставочном центре Гостиный двор в Москве
2 из 3

Посетитель на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Экспонаты, представленные на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

Экспонаты, представленные на международной художественной ярмарке Арт Москва в выставочном центре Гостиный двор в Москве
3 из 3

Экспонаты, представленные на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница знакомится с экспозицией на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетитель на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Экспонаты, представленные на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

"Наша выставка была очень модной, — вспоминает директор "Арт Москвы" Наталья Корень. — Она проходила в Центральном доме художника, у входа всегда стояли огромные очереди. Основатели ярмарки Василий и Ирина Бычковы задали тренд и первыми начали устраивать в столице такие мероприятия".

Из-за кризиса в 2013-м ярмарку пришлось закрыть. Люди перестали инвестировать в актуальное искусство, и организаторы стали проводить антикварные салоны.

В условиях волатильности и нестабильности курса вложения в "вечное" привлекают многих, — объясняет основатель "Арт Москвы" Василий Бычков. — Ведь хорошее искусство дорожает на 25 процентов в год — этого ни в одном банке не найдешь. По нашему опыту, в такие периоды покупают именно классические произведения".

Совмещать современность и классику сперва попробовали в рамках антикварных салонов — посетителям понравилось. Подобную концепцию успешно практикуют такие гиганты в мире арт-ярмарок, как TEFAF в голландском Маастрихте и BRAFA в Брюсселе. В этом году впервые решили провести выставку старого и нового искусства под легендарным брендом.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Актер, ювелир Константин Крюков на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

Актер, ювелир Константин Крюков на международной художественной ярмарке Арт Москва в выставочном центре Гостиный двор в Москве
1 из 3

Актер, ювелир Константин Крюков на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Посетители фотографируются на фоне картины, представленной на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

Посетители фотографируются на фоне картины, представленной на международной художественной ярмарке Арт Москва в выставочном центре Гостиный двор в Москве
2 из 3

Посетители фотографируются на фоне картины, представленной на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Посетительницы знакомятся с экспозицией, представленной на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

Посетительницы знакомятся с экспозицией, представленной на международной художественной ярмарке Арт Москва в выставочном центре Гостиный двор в Москве
3 из 3

Посетительницы знакомятся с экспозицией, представленной на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Актер, ювелир Константин Крюков на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетители фотографируются на фоне картины, представленной на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетительницы знакомятся с экспозицией, представленной на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Современное искусство любит молодежь и медиа, объясняет Бычков, это работает одновременно и на рынок антиквариата. А антиквариат привлекает состоятельных покупателей, которые нужны галереям современного искусства.

Золотая зона

"Около 85 процентов антиквариата в России — у государства, — рассказала РИА Новости Наталья Корень. — Поэтому зону классического искусства организаторы назвали золотой. В числе экспонатов, представленных ведущими антикварными галереями, — работы уровня музейных собраний".
Здесь можно увидеть нетипичного Ивана Шишкина — на одной из ранних работ он запечатлел речной пейзаж, натюрморты Ивана Хруцкого, картины Валентина Серова, Бориса Кустодиева, последователя Казимира Малевича Николая Суетина. "Кочевья езидов" Алексея Кившенко — из личной коллекции Николая II.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
1 из 4

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
2 из 4

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
3 из 4

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
4 из 4

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 4

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 4

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 4

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 4

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Особый интерес у гостей вызывает туалетный набор императрицы Марии Федоровны, выполненный на заказ в честь ее 45-летия (галерея "Византия"). Во флаконе даже сохранился легкий аромат духов — фруктово-цветочный.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Туалетный набор Марии Федоровны.

Экспонаты на выставке Арт Москва
1 из 2

Туалетный набор Марии Федоровны.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Флакон для духов императрицы.

Экспонаты на выставке Арт Москва
2 из 2

Флакон для духов императрицы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 2

Туалетный набор Марии Федоровны.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 2

Флакон для духов императрицы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Посетительницы останавливаются у павильона антикварных сумок и бижутерии. Здесь можно увидеть вещи американского дизайнера Нетти Розенштейн — очень популярной в свое время. А также легендарную bagonghi итальянки Роберты ди Камерино — так называемую сумочку принцессы. С такими ходили Грейс Келли, Катрин Денев, Мария Каллас.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Сумка bagonghi Роберты ди Камерино в руках коллекционера Павла Карташова.

Экспонаты на выставке Арт Москва
1 из 3

Сумка bagonghi Роберты ди Камерино в руках коллекционера Павла Карташова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
2 из 3

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

На выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
3 из 3

На выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 3

Сумка bagonghi Роберты ди Камерино в руках коллекционера Павла Карташова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3

Экспонаты на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3

На выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Галерея "Метрополитан" представила богатую коллекцию предметов искусства в стиле ар-деко. Среди экспонатов — статуэтки Романа Эрте, одного из самых успешных русских художников-дизайнеров XX века за рубежом, декоратора Дягилевских сезонов.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

"Дневной сон", Роман Эрте.

Экспонаты на выставке Арт Москва
1 из 2

"Дневной сон", Роман Эрте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Павильон галереи "Метрополитан" на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
2 из 2

Павильон галереи "Метрополитан" на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 2

"Дневной сон", Роман Эрте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 2

Павильон галереи "Метрополитан" на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Актуальное

Произведения классического искусства по карману далеко не всем, а вот в галереях, представляющих современников, можно что-то себе позволить. Например, принтованные футболки и шелковые платки — коллаборация художника Зорикто Дорджиева и бренда KATAMI.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

"Девушка с кошкой", Зорикто Дорджиев.

Экспонаты на выставке Арт Москва
1 из 2

"Девушка с кошкой", Зорикто Дорджиев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Павильон "Ханхалаев" на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
2 из 2

Павильон "Ханхалаев" на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 2

"Девушка с кошкой", Зорикто Дорджиев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 2

Павильон "Ханхалаев" на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Картина Дорджиева "Девушка с кошкой" в центре павильона галереи бурятской живописи "Ханхалаев" — ироничная вариация знаменитого образа Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". Автор создавал работу на глазах у прохожих в Венеции во время биеннале 2019 года.

"Сделали ставку на интересное, но не очень дорогое, — отмечает Софья Троценко, основатель центра современного искусства "Винзавод", член правления ассоциации галерей. — Много признанных российских художников — Ольга Солдатова, Семен Агроскин, Леонид Ротарь, Аркадий Насонов, Константин Батынков, Сергей Шеховцов, но есть и совсем молодые".

Она рекомендует обратить внимание на Олега Кулика, Евгения Шадко, Екатерину Злую, Владимира Мигачева и группу анонимных художников "Союз невозможных" — все заявили о себе в последние несколько лет.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

"Мать", Олег Кулик.

Экспонаты на выставке Арт Москва
1 из 5

"Мать", Олег Кулик.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Работы группы анонимных художников "Союз невозможных".

Экспонаты на выставке Арт Москва
2 из 5

Работы группы анонимных художников "Союз невозможных".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

"Числа", Екатерина Злая.

Экспонаты на выставке Арт Москва
3 из 5

"Числа", Екатерина Злая.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Работа Владимира Мигачева.

Экспонаты на выставке Арт Москва
4 из 5

Работа Владимира Мигачева.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© Шадко Евгений

"Night games", Евгений Шадко.

Night games
5 из 5

"Night games", Евгений Шадко.

© Шадко Евгений
1 из 5

"Мать", Олег Кулик.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 5

Работы группы анонимных художников "Союз невозможных".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 5

"Числа", Екатерина Злая.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 5

Работа Владимира Мигачева.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 5

"Night games", Евгений Шадко.

© Шадко Евгений
© РИА Новости / Виталий БелоусовСофья Троценко на выставке "Арт Москва"
Экспонаты на выставке Арт Москва - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Софья Троценко на выставке "Арт Москва"

Носить или смотреть

Традиция выставлять вместе с картинами предметы ювелирного искусства тоже перекочевала на "Арт Москву" из антикварных салонов, которые организаторы проводили с 2013-го. Стенды с украшениями пользуются особой популярностью у посетителей независимо от желания что-то купить, говорит менеджер ярмарки Елена Сибирякова. Среди 30 представленных брендов — и молодая Лиза Борзая, звезда модного глянца, и известный ювелир Михаил Милютин.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Лиза Борзая на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
1 из 3

Лиза Борзая на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Павильон бренда @lizaborzaya на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
2 из 3

Павильон бренда @lizaborzaya на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Павильон бренда @lizaborzaya на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
3 из 3

Павильон бренда @lizaborzaya на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 3

Лиза Борзая на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3

Павильон бренда @lizaborzaya на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3

Павильон бренда @lizaborzaya на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Выбирая украшения, не стоит руководствоваться модой, — советует Милютин. — Она циклична — сегодня в тренде большие камни, завтра — маленькие. Надо покупать то, к чему лежит душа".

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКоллекция "Ювелирные игрушки" на ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе
Экспонаты, представленные на международной художественной ярмарке Арт Москва в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Коллекция "Ювелирные игрушки" на ярмарке "Арт Москва" в Гостином Дворе
На "Арт Москве" дизайнер презентовал новую серию миниатюрных скульптур "Ювелирные игрушки". Его предыдущая линейка "Алиса в Зазеркалье" стала хитом продаж среди коллекционеров.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Украшения Chamovskikh.

Экспонаты на выставке Арт Москва
1 из 3

Украшения Chamovskikh.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Павильон Chamovskikh на выставке "Арт Москва".

Экспонаты на выставке Арт Москва
2 из 3

Павильон Chamovskikh на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Коллекция "Украшения императорских особ", Chamovskikh

Украшения императорских особ
3 из 3

Коллекция "Украшения императорских особ", Chamovskikh

1 из 3

Украшения Chamovskikh.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3

Павильон Chamovskikh на выставке "Арт Москва".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3

Коллекция "Украшения императорских особ", Chamovskikh

"Мы создаем концептуальные украшения, отражающие вехи российской истории. Некоторые наши флагманские позиции так и называются: "Великая держава", "Великая княжна", "Петергоф", — рассказывает вице-президент компании Chamovskikh Юрий Толмачев.

Над коллекцией "Украшения императорских особ", сделанной по подобию личных вещей царской семьи, ювелирному дому помогал работать историк моды Александр Васильев.
Новый формат "Арт Москвы" — очень гибкий. Это дает большие преимущества участникам арт-рынка. Посетителям же порой непросто разобраться в витиеватой логистике. Главное — не затеряться в многообразии и отыскать вещи, достойные не только покупки, но и созерцания.
Выставка продлится в Гостином Дворе до 17 апреля.
Экспонат, представленный на выставке Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Культура
Ожившие мумии: где увидеть 3D-реконструкции древних египтян
 
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