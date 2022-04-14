https://ria.ru/20220414/artmoskva-1783356266.html

Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве"

Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве" - РИА Новости, 14.04.2022

Кандинский, пудреница императрицы и изумруды — что продают на "Арт Москве"

Культовая "сумка принцессы", замбийские изумруды в 16 каратов, оригиналы Коровина, Айвазовского, Левитана, Серова — все это можно увидеть и купить на ярмарке... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:00

2022-04-14T08:00

2022-04-14T12:29

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Культовая "сумка принцессы", замбийские изумруды в 16 каратов, оригиналы Коровина, Айвазовского, Левитана, Серова — все это можно увидеть и купить на ярмарке "Арт Москва" в столичном Гостином Дворе. Выставку проводят с девяностых, и до 2013-го она была одним из крупнейших событий рынка искусства в Восточной Европе. Удалось ли организаторам вернуть прежний масштаб — в материале РИА Новости.В стиле фьюжнВозродившаяся "Арт Москва" изменила формат — вместе с современным искусством здесь демонстрируют произведения русских и европейских классиков, ювелирные изделия, антикварные вещи, иконы.Из-за кризиса в 2013-м ярмарку пришлось закрыть. Люди перестали инвестировать в актуальное искусство, и организаторы стали проводить антикварные салоны.Совмещать современность и классику сперва попробовали в рамках антикварных салонов — посетителям понравилось. Подобную концепцию успешно практикуют такие гиганты в мире арт-ярмарок, как TEFAF в голландском Маастрихте и BRAFA в Брюсселе. В этом году впервые решили провести выставку старого и нового искусства под легендарным брендом.Современное искусство любит молодежь и медиа, объясняет Бычков, это работает одновременно и на рынок антиквариата. А антиквариат привлекает состоятельных покупателей, которые нужны галереям современного искусства.Золотая зона"Около 85 процентов антиквариата в России — у государства, — рассказала РИА Новости Наталья Корень. — Поэтому зону классического искусства организаторы назвали золотой. В числе экспонатов, представленных ведущими антикварными галереями, — работы уровня музейных собраний".Здесь можно увидеть нетипичного Ивана Шишкина — на одной из ранних работ он запечатлел речной пейзаж, натюрморты Ивана Хруцкого, картины Валентина Серова, Бориса Кустодиева, последователя Казимира Малевича Николая Суетина. "Кочевья езидов" Алексея Кившенко — из личной коллекции Николая II.Особый интерес у гостей вызывает туалетный набор императрицы Марии Федоровны, выполненный на заказ в честь ее 45-летия (галерея "Византия"). Во флаконе даже сохранился легкий аромат духов — фруктово-цветочный. Посетительницы останавливаются у павильона антикварных сумок и бижутерии. Здесь можно увидеть вещи американского дизайнера Нетти Розенштейн — очень популярной в свое время. А также легендарную bagonghi итальянки Роберты ди Камерино — так называемую сумочку принцессы. С такими ходили Грейс Келли, Катрин Денев, Мария Каллас.Галерея "Метрополитан" представила богатую коллекцию предметов искусства в стиле ар-деко. Среди экспонатов — статуэтки Романа Эрте, одного из самых успешных русских художников-дизайнеров XX века за рубежом, декоратора Дягилевских сезонов.АктуальноеПроизведения классического искусства по карману далеко не всем, а вот в галереях, представляющих современников, можно что-то себе позволить. Например, принтованные футболки и шелковые платки — коллаборация художника Зорикто Дорджиева и бренда KATAMI.Картина Дорджиева "Девушка с кошкой" в центре павильона галереи бурятской живописи "Ханхалаев" — ироничная вариация знаменитого образа Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". Автор создавал работу на глазах у прохожих в Венеции во время биеннале 2019 года.Она рекомендует обратить внимание на Олега Кулика, Евгения Шадко, Екатерину Злую, Владимира Мигачева и группу анонимных художников "Союз невозможных" — все заявили о себе в последние несколько лет.Носить или смотретьТрадиция выставлять вместе с картинами предметы ювелирного искусства тоже перекочевала на "Арт Москву" из антикварных салонов, которые организаторы проводили с 2013-го. Стенды с украшениями пользуются особой популярностью у посетителей независимо от желания что-то купить, говорит менеджер ярмарки Елена Сибирякова. Среди 30 представленных брендов — и молодая Лиза Борзая, звезда модного глянца, и известный ювелир Михаил Милютин.На "Арт Москве" дизайнер презентовал новую серию миниатюрных скульптур "Ювелирные игрушки". Его предыдущая линейка "Алиса в Зазеркалье" стала хитом продаж среди коллекционеров. Над коллекцией "Украшения императорских особ", сделанной по подобию личных вещей царской семьи, ювелирному дому помогал работать историк моды Александр Васильев.Новый формат "Арт Москвы" — очень гибкий. Это дает большие преимущества участникам арт-рынка. Посетителям же порой непросто разобраться в витиеватой логистике. Главное — не затеряться в многообразии и отыскать вещи, достойные не только покупки, но и созерцания. Выставка продлится в Гостином Дворе до 17 апреля.

https://ria.ru/20220325/egipet-1775661504.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

василий бычков, иван шишкин, борис кустодиев, венеция, москва, россия