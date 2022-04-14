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Чавушоглу заявил о необходимости встреч между Анкарой и Ереваном - РИА Новости, 14.04.2022
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Чавушоглу заявил о необходимости встреч между Анкарой и Ереваном
Чавушоглу заявил о необходимости встреч между Анкарой и Ереваном - РИА Новости, 14.04.2022
Чавушоглу заявил о необходимости встреч между Анкарой и Ереваном
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости проведения встреч между спецпредставителями Анкары и Еревана в Турции или Армении, следующая же встреча РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:57
2022-04-14T12:00
в мире
турция
армения
мид турции
мевлют чавушоглу
австрия
вена
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости проведения встреч между спецпредставителями Анкары и Еревана в Турции или Армении, следующая же встреча пройдет в Вене.Первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений состоялась в Москве."Если мы говорим о нормализации отношений, то почему не проводить встречи в Турции или Армении? Мы выразили такую готовность", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV, добавив, что следующая, третья по счету встреча спецпредставителей состоится в Вене.
https://ria.ru/20220114/peregovory-1767858467.html
турция
армения
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в мире, турция, армения, мид турции, мевлют чавушоглу, австрия, вена
11:57 14.04.2022 (обновлено: 12:00 14.04.2022)
 
Чавушоглу заявил о необходимости встреч между Анкарой и Ереваном

Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал встречу с представителями Армении в Вене

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости проведения встреч между спецпредставителями Анкары и Еревана в Турции или Армении, следующая же встреча пройдет в Вене.
Первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений состоялась в Москве.
"Если мы говорим о нормализации отношений, то почему не проводить встречи в Турции или Армении? Мы выразили такую готовность", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV, добавив, что следующая, третья по счету встреча спецпредставителей состоится в Вене.
Здание МИД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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В Ереване оценили итоги переговоров по нормализации отношений с Турцией
 
В миреТурцияАрменияМИД ТурцииМевлют ЧавушоглуАвстрияВена
 
 
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