https://ria.ru/20220414/armeniya-1783484263.html

Чавушоглу заявил о необходимости встреч между Анкарой и Ереваном

Чавушоглу заявил о необходимости встреч между Анкарой и Ереваном - РИА Новости, 14.04.2022

Чавушоглу заявил о необходимости встреч между Анкарой и Ереваном

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости проведения встреч между спецпредставителями Анкары и Еревана в Турции или Армении, следующая же встреча РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:57

2022-04-14T11:57

2022-04-14T12:00

в мире

турция

армения

мид турции

мевлют чавушоглу

австрия

вена

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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости проведения встреч между спецпредставителями Анкары и Еревана в Турции или Армении, следующая же встреча пройдет в Вене.Первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений состоялась в Москве."Если мы говорим о нормализации отношений, то почему не проводить встречи в Турции или Армении? Мы выразили такую готовность", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV, добавив, что следующая, третья по счету встреча спецпредставителей состоится в Вене.

https://ria.ru/20220114/peregovory-1767858467.html

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армения

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, армения, мид турции, мевлют чавушоглу, австрия, вена