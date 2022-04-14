https://ria.ru/20220414/alternativa-1783438981.html

В США признали, что Россия создала альтернативную "вселенную" без доллара

В США признали, что Россия создала альтернативную "вселенную" без доллара - РИА Новости, 14.04.2022

В США признали, что Россия создала альтернативную "вселенную" без доллара

Россия тщательно создавала альтернативную "вселенную", где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим. К такому выводу пришло издание... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T04:30

2022-04-14T04:30

2022-04-14T10:41

латинская америка

россия

брикс

азия

африка

сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия тщательно создавала альтернативную "вселенную", где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим. К такому выводу пришло издание American Thinker.Официальная Москва, считает автор публикации, готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века. И пока последний уделял этому минимальное внимание, Россия тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке."Вложив средства в ключевые региональные центры ˗ Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, ˗ русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к (президенту России Владимиру – ред.) Путину. Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты", - говорится в статье.Кроме того, Россия наладила хорошие отношения с Китаем и Индией, что косвенно позволило связать крупные экономики в союз, мощи которого будет достаточно, чтобы бросить вызов привязанному к доллару Западу."Пока Соединенные Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, Россия, похоже, преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. Возможно, именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых ее исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)", - пишет автор материала.Он также высказывает мнение, что страны БРИКС поддержат еще четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ (MINT): Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. "Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира ˗ мира БРИКС и МИНТ", — резюмирует American Thinker.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220414/pozor-1783435067.html

латинская америка

россия

азия

африка

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латинская америка, россия, брикс, азия, африка, сша