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В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского - РИА Новости, 13.04.2022
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В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского
В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского - РИА Новости, 13.04.2022
В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского
Думская комиссия по мандатным вопросам внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского в РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:09
2022-04-13T18:17
политика
умер владимир жириновский
госдума рф
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Думская комиссия по мандатным вопросам внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его смертью, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его отпевание прошло 8 апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Жириновского Владимира Вольфовича, ...выдвинутого Либерально-демократической партией России, 6 апреля 2022 года в связи с его смертью", - говорится в тексте проекта постановления.
РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, умер владимир жириновский, госдума рф, лдпр, владимир жириновский
17:09 13.04.2022 (обновлено: 18:17 13.04.2022)
 
В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского

В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского из-за его смерти

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкРабочее место руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимира Жириновского
Рабочее место руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Рабочее место руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимира Жириновского
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Думская комиссия по мандатным вопросам внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его смертью, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его отпевание прошло 8 апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Жириновского Владимира Вольфовича, ...выдвинутого Либерально-демократической партией России, 6 апреля 2022 года в связи с его смертью", - говорится в тексте проекта постановления.
"Он был неким провидцем, это однозначно". Прощание с Владимиром Жириновским
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
1 из 12

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

Близкие родственники Владимира Жириновского на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
2 из 12

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

Прощание с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве
3 из 12

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
4 из 12

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

Прощание с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве
5 из 12

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев перед началом церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
6 из 12

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

Гроб с телом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского загружают в машину у храма Христа Спасителя после отпевания
7 из 12

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов
8 из 12

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

Здание Колонного зала Дома Союзов, где проходит церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским
9 из 12

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
10 из 12

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

Люди стоят в очереди на церемонию прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
11 из 12

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

Прощание с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским у храма Христа Спасителя после отпевания
12 из 12

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 12

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 12

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 12

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 12

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 12

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 12

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
ПолитикаУмер Владимир ЖириновскийГосдума РФЛДПРВладимир Жириновский
 
 
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