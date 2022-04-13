https://ria.ru/20220413/zhirinovskiy-1783367776.html

В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского

В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского - РИА Новости, 13.04.2022

В Думу внесли проект о досрочном прекращении полномочий Жириновского

Думская комиссия по мандатным вопросам внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского в РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:09

2022-04-13T17:09

2022-04-13T18:17

политика

умер владимир жириновский

госдума рф

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Думская комиссия по мандатным вопросам внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его смертью, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его отпевание прошло 8 апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Жириновского Владимира Вольфовича, ...выдвинутого Либерально-демократической партией России, 6 апреля 2022 года в связи с его смертью", - говорится в тексте проекта постановления.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, умер владимир жириновский, госдума рф, лдпр, владимир жириновский