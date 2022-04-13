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Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на попавших в плен украинцев - РИА Новости, 13.04.2022

Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T02:58

2022-04-13T02:58

2022-04-13T09:58

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев.Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, выступил с утверждением, что лидер ОПЗЖ якобы скрывался 48 дней и попытался "сбежать за границу". Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и предложил России обменять его на плененных военных.Осенью прошлого года лидеру ОПЗЖ предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году Медведчук в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда его отправили под домашний арест. В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержании Медведчука, отметил, что видел сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, с Украины идет очень много фейков, поэтому все нужно проверять. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива в связи с новостью о задержании Медведчука заявил, что Зеленскому был нужен "громкий информационный повод", чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.Сдача в плен украинских морпеховКак ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, накануне более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. "Среди них сотни раненых. Это правильный выбор", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Кадырова, украинские группировки разбиваются одна за другой, не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, "ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось".Ранее российские подразделения не позволили украинским военным выйти из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе, об этом сообщал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он уточнил, что попытку прорыва украинцы предприняли 11 апреля в темное время суток.Конашенков уточнил, что российские подразделения уничтожили три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.Освобождение МариуполяНа момент провозглашения Донецкой народной республики в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом ДНР после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.С начала марта города находится в окружении. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в нем располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220413/zamkomandira-1783231815.html

https://ria.ru/20220412/zalozhniki-1783215912.html

https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783217041.html

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в мире, игорь конашенков, илья кива, рамзан кадыров, россия, мариуполь, верховная рада украины, служба безопасности украины, виктор медведчук, владимир зеленский, днр