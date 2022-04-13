https://ria.ru/20220413/zavod-1783404817.html

В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди

В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди - РИА Новости, 13.04.2022

В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди

В Северной Осетии на владикавказском ОАО "Кристалл" состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка: впервые после долгих лет простоя... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:57

2022-04-13T19:57

2022-04-13T19:57

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

владикавказ

россия

электроцинк

экономика

республика северная осетия - алания

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апр – РИА Новости. В Северной Осетии на владикавказском ОАО "Кристалл" состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка: впервые после долгих лет простоя предприятие начало производить бескислородную вакуумно-плавленую медь, говорится в сообщении на официальном портале республики.Старт первой плавке дал Глава РСО – Алания Сергей Меняйло. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель совета директоров ОАО "Кристалл" Владимир Матюшко и генеральный директор предприятия Хайдарбек Бутов.По словам представителей завода, ранее бескислородную вакуумно-плавленую медь экспортировали в Россию из Германии и Финляндии. Теперь ее будут производить во Владикавказе. Такая медь, обладающая высокой прочностью, электропроводностью, большой устойчивостью к коррозии и другими характеристиками, в условиях западных санкций особенно востребована на российском рынке.Выпуск вакуумно-плавленой меди стал результатом реализации первого этапа возрождения и модернизации завода "Кристалл". Задачу возобновить производство поставил глава республики. До конца текущего года планируется запуск еще нескольких плавильных печей и выход на проектную мощность до 1200 тонн меди в сутки.Глава республики подчеркнул, что это – экологически чистое производство: на предприятии установлены вакуумные бескислородные печи, не имеющие выбросов.Сейчас на предприятии трудятся 32 человека, до конца года завод планирует предоставить до 60 рабочих мест."Мы собрали людей, которые ранее работали на "Кристалле" и "Электроцинке". Они знакомы с подобными процессами производства. Также мы подписали соглашение с ГМИ по созданию кафедры на заводе – то есть, со следующего учебного года здесь будут проходить и практику, и обучение будущие кадры нашего предприятия", – сообщил Бутов.Завод "Кристалл" (впоследствии ОАО "Кристалл") был создан в 1963 году, предприятие производило продукцию для оборонной промышленности СССР и Российской Федерации.

https://ria.ru/20211221/proekty-1764804786.html

https://ria.ru/20211206/rekultivatsiya-1762365997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей меняйло, владикавказ, россия, электроцинк, экономика, республика северная осетия - алания