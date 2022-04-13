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В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди - РИА Новости, 13.04.2022
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Республика Северная Осетия - Алания
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В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди
В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди - РИА Новости, 13.04.2022
В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди
В Северной Осетии на владикавказском ОАО "Кристалл" состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка: впервые после долгих лет простоя... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:57
2022-04-13T19:57
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
владикавказ
россия
электроцинк
экономика
республика северная осетия - алания
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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апр – РИА Новости. В Северной Осетии на владикавказском ОАО "Кристалл" состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка: впервые после долгих лет простоя предприятие начало производить бескислородную вакуумно-плавленую медь, говорится в сообщении на официальном портале республики.Старт первой плавке дал Глава РСО – Алания Сергей Меняйло. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель совета директоров ОАО "Кристалл" Владимир Матюшко и генеральный директор предприятия Хайдарбек Бутов.По словам представителей завода, ранее бескислородную вакуумно-плавленую медь экспортировали в Россию из Германии и Финляндии. Теперь ее будут производить во Владикавказе. Такая медь, обладающая высокой прочностью, электропроводностью, большой устойчивостью к коррозии и другими характеристиками, в условиях западных санкций особенно востребована на российском рынке.Выпуск вакуумно-плавленой меди стал результатом реализации первого этапа возрождения и модернизации завода "Кристалл". Задачу возобновить производство поставил глава республики. До конца текущего года планируется запуск еще нескольких плавильных печей и выход на проектную мощность до 1200 тонн меди в сутки.Глава республики подчеркнул, что это – экологически чистое производство: на предприятии установлены вакуумные бескислородные печи, не имеющие выбросов.Сейчас на предприятии трудятся 32 человека, до конца года завод планирует предоставить до 60 рабочих мест."Мы собрали людей, которые ранее работали на "Кристалле" и "Электроцинке". Они знакомы с подобными процессами производства. Также мы подписали соглашение с ГМИ по созданию кафедры на заводе – то есть, со следующего учебного года здесь будут проходить и практику, и обучение будущие кадры нашего предприятия", – сообщил Бутов.Завод "Кристалл" (впоследствии ОАО "Кристалл") был создан в 1963 году, предприятие производило продукцию для оборонной промышленности СССР и Российской Федерации.
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сергей меняйло, владикавказ, россия, электроцинк, экономика, республика северная осетия - алания
19:57 13.04.2022
 

В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди

© Фото : Официальный портал Республики Северная Осетия-АланияВ Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди
В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : Официальный портал Республики Северная Осетия-Алания
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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апр – РИА Новости. В Северной Осетии на владикавказском ОАО "Кристалл" состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка: впервые после долгих лет простоя предприятие начало производить бескислородную вакуумно-плавленую медь, говорится в сообщении на официальном портале республики.
Старт первой плавке дал Глава РСО – Алания Сергей Меняйло. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель совета директоров ОАО "Кристалл" Владимир Матюшко и генеральный директор предприятия Хайдарбек Бутов.
По словам представителей завода, ранее бескислородную вакуумно-плавленую медь экспортировали в Россию из Германии и Финляндии. Теперь ее будут производить во Владикавказе. Такая медь, обладающая высокой прочностью, электропроводностью, большой устойчивостью к коррозии и другими характеристиками, в условиях западных санкций особенно востребована на российском рынке.
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Выпуск вакуумно-плавленой меди стал результатом реализации первого этапа возрождения и модернизации завода "Кристалл". Задачу возобновить производство поставил глава республики. До конца текущего года планируется запуск еще нескольких плавильных печей и выход на проектную мощность до 1200 тонн меди в сутки.
"В августе прошлого года мы начали переговоры с инвесторами о возрождении завода. За это время пройден большой путь. Сегодня это первый завод в республике, который восстановлен за инвестиционные деньги. И я хочу выразить слова благодарности инвесторам за то, что не побоялись зайти на предприятие под мое слово", – сказал Меняйло.
Глава республики подчеркнул, что это – экологически чистое производство: на предприятии установлены вакуумные бескислородные печи, не имеющие выбросов.
"Исходя из тех условий, в которых мы сегодня находимся – под санкциями – продукция этого завода крайне важна. Она востребована в военно-промышленном комплексе и в других производственных отраслях. Инвестор сообщил, что уже есть предложения, подписываются договора", – добавил Меняйло.
Сейчас на предприятии трудятся 32 человека, до конца года завод планирует предоставить до 60 рабочих мест.
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"Мы собрали людей, которые ранее работали на "Кристалле" и "Электроцинке". Они знакомы с подобными процессами производства. Также мы подписали соглашение с ГМИ по созданию кафедры на заводе – то есть, со следующего учебного года здесь будут проходить и практику, и обучение будущие кадры нашего предприятия", – сообщил Бутов.
Завод "Кристалл" (впоследствии ОАО "Кристалл") был создан в 1963 году, предприятие производило продукцию для оборонной промышленности СССР и Российской Федерации.
 
Республика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоВладикавказРоссияЭлектроцинкЭкономикаРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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