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Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России - РИА Новости, 13.04.2022
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Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России
Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России - РИА Новости, 13.04.2022
Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России
Великобритания с 14 апреля запрещает импорт чугуна и стали из России, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:28
2022-04-13T14:50
великобритания
россия
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
лиз трасс
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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания с 14 апреля запрещает импорт чугуна и стали из России, говорится в сообщении британского МИД."С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых остро нуждается Путин", - приводит ведомство слова министра Лиз Трасс.Отмечается, что в четверг в парламент будут внесены соответствующие подзаконные акты.Ранее сообщалось, что с текущей недели Британия рамках санкций против России запретит также экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки.Кроме того, британское Управление по контрмерам в области торговли заявляло, что рассмотрит вопрос перераспределения тарифных квот на импорт стали из России и Белоруссии среди других стран-экспортеров, чтобы избежать потенциального дефицита.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783317831.html
https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783308242.html
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великобритания, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, лиз трасс
14:28 13.04.2022 (обновлено: 14:50 13.04.2022)
 
Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России

Лондон с 14 апреля запретил импорт чугуна и стали из России и экспорт квантовых технологий

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкЗагрузка печи в сталеплавильном цехе
Загрузка печи в сталеплавильном цехе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
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Загрузка печи в сталеплавильном цехе. Архивное фото
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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания с 14 апреля запрещает импорт чугуна и стали из России, говорится в сообщении британского МИД.
"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых остро нуждается Путин", - приводит ведомство слова министра Лиз Трасс.
Отмечается, что в четверг в парламент будут внесены соответствующие подзаконные акты.
Ранее сообщалось, что с текущей недели Британия рамках санкций против России запретит также экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки.
Кроме того, британское Управление по контрмерам в области торговли заявляло, что рассмотрит вопрос перераспределения тарифных квот на импорт стали из России и Белоруссии среди других стран-экспортеров, чтобы избежать потенциального дефицита.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ВеликобританияРоссияСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЛиз Трасс
 
 
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