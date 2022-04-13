https://ria.ru/20220413/zapret-1783323175.html

Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России

Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России - РИА Новости, 13.04.2022

Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России

Великобритания с 14 апреля запрещает импорт чугуна и стали из России, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:28

2022-04-13T14:28

2022-04-13T14:50

великобритания

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

лиз трасс

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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания с 14 апреля запрещает импорт чугуна и стали из России, говорится в сообщении британского МИД."С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых остро нуждается Путин", - приводит ведомство слова министра Лиз Трасс.Отмечается, что в четверг в парламент будут внесены соответствующие подзаконные акты.Ранее сообщалось, что с текущей недели Британия рамках санкций против России запретит также экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки.Кроме того, британское Управление по контрмерам в области торговли заявляло, что рассмотрит вопрос перераспределения тарифных квот на импорт стали из России и Белоруссии среди других стран-экспортеров, чтобы избежать потенциального дефицита.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783317831.html

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783308242.html

великобритания

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, лиз трасс