14:28 13.04.2022 (обновлено: 14:50 13.04.2022)
Великобритания запретила импорт чугуна и стали из России
Лондон с 14 апреля запретил импорт чугуна и стали из России и экспорт квантовых технологий
Загрузка печи в сталеплавильном цехе. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания с 14 апреля запрещает импорт чугуна и стали из России, говорится в сообщении британского МИД.
"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых остро нуждается Путин", - приводит ведомство слова министра Лиз Трасс.
Отмечается, что в четверг в парламент будут внесены соответствующие подзаконные акты.
Ранее сообщалось, что с текущей недели Британия рамках санкций против России запретит также экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки.
Кроме того, британское Управление по контрмерам в области торговли заявляло, что рассмотрит вопрос перераспределения тарифных квот на импорт стали из России и Белоруссии среди других стран-экспортеров, чтобы избежать потенциального дефицита.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.