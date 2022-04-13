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Посол в Нидерландах назвал заморозку российских активов нелегитимной - РИА Новости, 13.04.2022
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Посол в Нидерландах назвал заморозку российских активов нелегитимной
Посол в Нидерландах назвал заморозку российских активов нелегитимной - РИА Новости, 13.04.2022
Посол в Нидерландах назвал заморозку российских активов нелегитимной
Москва расценивает заморозку Нидерландами российских активов как нелегитимную, это чревато последствиями для экономики самой страны, заявил посол России в Гааге РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:20
2022-04-13T17:27
санкции в отношении россии
в мире
россия
нидерланды
стеф блок
александр шульгин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва расценивает заморозку Нидерландами российских активов как нелегитимную, это чревато последствиями для экономики самой страны, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин.Ранее координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок заявил, что Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов."Мы однозначно расцениваем эти шаги (заморозку) как недружественные, совершенно нелегитимные. Эти действия голландских властей ... чреваты серьезными последствиями для экономики самого королевства", - сказал Шульгин в эфире канала "Россия 24".
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санкции в отношении россии, в мире, россия, нидерланды, стеф блок, александр шульгин
17:20 13.04.2022 (обновлено: 17:27 13.04.2022)
 
Посол в Нидерландах назвал заморозку российских активов нелегитимной

Посол в Гааге Шульгин назвал заморозку российских активов чреватой для самих Нидерландов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва расценивает заморозку Нидерландами российских активов как нелегитимную, это чревато последствиями для экономики самой страны, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин.
Ранее координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок заявил, что Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов.
"Мы однозначно расцениваем эти шаги (заморозку) как недружественные, совершенно нелегитимные. Эти действия голландских властей ... чреваты серьезными последствиями для экономики самого королевства", - сказал Шульгин в эфире канала "Россия 24".
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Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияНидерландыСтеф БлокАлександр Шульгин
 
 
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